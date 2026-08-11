Cât majoritatea turneelor încă sunt în pauză, golurile superbe vin de la antrenamente. Mijlocașul de la Napoli, Scott McTominay, a reușit o foarfecă splendidă.

Filmulețul cu execuția formidabilă a adunat zeci de mii de aprecieri pe rețelele de socializare ale clubului italian. Aceste goluri acrobatice au devenit cartea de vizită a lui McTominay, scoțianul reușind să marcheze din foarfecă atât la Napoli, cât și la națională.

Mijlocașul de 29 de ani va începe noul sezon alături de napolitani pe 22 august, când vor este programat meciul cu Genoa din prima etapă a campionatului Italiei.