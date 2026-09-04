Gol desprins din jocurile video în liga a cincea engleză. Portarul uneia dintre echipe a înscris din propriul careu, în urma unei simple degajări.

Pete Jameson a animat o partidă fără multe ocazii dintre Gateshead și Harrogate Town. Atunci când unul dintre coechipierii săi i-a pasat, portarul a respins puternic, dar mingea a căzut la câțiva metri de celălalt goalkeeper și a sărit la o înălțime ideală peste acesta înainte de a trece linia porții.

Reușita fabuloasă, născută dintr-o întâmplare, a deblocat tabela de scor în primul minut al reprizei a doua. Gateshead nu a rezistat, a încasat două goluri, și a pierdut duelul din liga a cincea, care s-a viralizat pe internet, datorită execuției fantastice.