Golgheterul sezonului trecut din La Liga, Kylian Mbappe, a început numărătoarea de goluri în noua ediție a campionatului. Francezul de la Real Madrid a reușit un hat-trick în meciul cu Real Sociedad, iar galacticii au învins fără emoții.

Real Madrid a disputat prima partidă a sezonului pe Santiago Bernabeu. Meciul s-a dinamizat abia spre sfârșitul primei reprize, când Federico Valverde l-a găsit la marginea careului pe Kylian Mbappe, care a avut nevoie de câteva atingeri pentru a trimite mingea în poarta adversă. Doar că avantajul a durat numai patru minute, până când mingea a ricoșat cu noroc în direcția lui Sucic, iar croatul a egalat. În minutul 60, Bellingham și Mbappe, au demonstrat ce înseamnă un schimb de pase „un-doi” eficient, francezul completându-și dubla. Jude Bellingham a avut multă poftă de joc, iar ceva mai târziu a furat balonul unui adversar în careu și i l-a pus pe tavă lui Vinicius Junior pentru 3 la 1. Brazilianul, la rândul său, a dat o pasă sclipitoare în minutul 80, când Mbappe a marcat din nou.

Așadar, golgheterul Cupei Mondiale de fotbal, Kylian Mbappe a semnat hat-trick-ul, iar Madridul s-a impus cu 4 la 1. Galacticii o duc bine cu Jose Mourinho pe banca tehnică, iar noile achiziții: Konate, Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva, Espi și Diomande par că s-au integrat bine și sunt, cu adevărat, utili. Real a câștigat primele două etape ale sezonului din La Liga, iar în următorea confruntare o va avea duminică împotriva celor de la Malaga.