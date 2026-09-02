Sezonul abia a început, dar în a patra ligă engleză s-a marcat deja „golul campionatului”. Un jucător de la Newport County a văzut poarta liberă și a înscris tocmai din propria jumătate de teren.

Harrison Biggins a recuperat mingea în preajma propriului careu, a driblat un adversar și nu a stat pe gânduri când a observat că goalkeeper-ul a ieșit prea departe de poartă. Mijlocașul britanic a șutat de la aproape 70 de metri, iar traiectoria a fost perfectă.

Totuși, golul desprins din jocurile video nu a fost suficient pentru Newport. Chiar dacă a condus din minutul 71, echipa din Țara Galilor, a încasat două goluri și a pierdut. Fanii au numit reușita spectaculoasă golul sezonului, deși s-a încheiat abia etapa a patra din League 2, al patrulea eșalon valoric britanic.s