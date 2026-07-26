Erling Haaland a transformat nunta colegului său Gianluigi Donnarumma într-un adevărat spectacol. Atacantul norvegian a readus la viață celebra „vâslire vikingă”, ritual devenit viral în timpul Cupei Mondiale, iar invitații au intrat imediat în joc. Imaginile din Italia au făcut rapid înconjurul internetului.

Erling Haaland a fost sufletul petrecerii organizate după nunta colegului său de la City, portarul Gianluigi Donnarumma. Cu o tobă în mâini, starul lui Manchester City a dat ritmul celebrei „vâsliri vikinge”, iar zeci de invitați s-au așezat pe podea și au început să imite sincron mișcările de vâslit, în timp ce scandau strigătul devenit simbolul naționalei Norvegiei. Momentul a stârnit hohote de râs și aplauze și a fost filmat din toate unghiurile de cei prezenți.

Ritualul a devenit celebru în această vară la Cupa Mondială, când Haaland și colegii săi îl făceau după fiecare victorie importantă. Imaginea cu norvegienii „vâslind” după succesul cu Brazilia din optimile de finală a devenit una dintre cele mai populare secvențe ale turneului.

Show-ul demonstart de Haaland nu a umbrit deloc petrecerea fastuoasă, ce a avut loc în regiunea Puglia, în sudul Italiei. Gianluigi Donnarumma și partenera sa de lungă durată, Alessia Elefante, și-au unit destinele în fața familiei și a prietenilor. Cei doi formează un cuplu de aproape un deceniu și au împreună un băiețel, Leo, născut în 2024.

La ceremonie au participat mai multe nume importante din fotbalul italian și european. Printre invitați s-au numărat Pep Guardiola, Sandro Tonali, Nicolò Barella și legenda Paolo Maldini. La rândul său, norvegianul Erling Haaland a fost însoțit de partenera sa, Isabel Haugseng Johansen. Donnarumma și Haaland sunt colegi la Manchester City de un sezon, iar relația apropiată dintre cei doi s-a văzut și la petrecerea de nuntă.