Ianis Hagi a spart gheața în acest sezon. Internaționalul român, fiul celui mai mare fotbalist de peste Prut, Gică Hagi, a marcat în campionatul Turciei, iar reușita a fost una de senzație. Mijlocașul a transformat impecabil o lovitură liberă și a demonstrat încă o dată că execuțiile spectaculoase fac parte din arsenalul său.

Astfel, Ianis Hagi a reușit unul dintre cele mai frumoase goluri ale etapei în campionatul Turciei, în stilul în care o făcea tatăl său. Românul a deschis scorul în partida cu Konyaspor, după o lovitură liberă executată de la aproximativ 25 de metri. Mijlocașul a surprins pe toată lumea, inclusiv pe portarul advers, cu o execuție superbă, trimițând mingea cu boltă, peste portar, direct în plasă. Numai că reușita românului nu a fost suficientă pentru a aduce puncte echipei sale. Echipa sa a pierdut dramatic confruntarea cu 1 la 2. Ianis Hagi a fost titular pentru al doilea meci consecutiv, după instalarea noului antrenoR.