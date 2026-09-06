Iar pe tabloul feminin, Iga Swiatek a trecut printr-un adevărat test de rezistență la US Open. Poloneza a salvat trei mingi de set și a trecut de Marie Bouzkova în două tiebreak-uri. În optimi o așteaptă campioana olimpică - Qinwen Zheng, autoarea unei reveniri incredibile de la 0 la 5 în decisiv. Coco Gauff merge și ea în a doua săptămână, pentru al cincilea an consecutiv.

Iga Swiatek s-a calificat în optimile de finală de la US Open după un meci extrem de echilibrat cu Marie Bouzkova. Poloneza, favorită cu numărul opt și campioană la New York în 2022, s-a impus cu un dublu de 7 la 6, după două ore și 27 de minute de joc. Swiatek a avut nevoie de multă răbdare în fața unei adversare care a returnat aproape orice minge și a împins-o în schimburi lungi de pe fundul terenului. În actul secund, Swiatek a fost condusă cu 3 la 0, iar la 5 la 6 a trebuit să salveze trei mingi de set. A rezistat presiunii și a închis partida în al doilea tiebreak.

Victoria îi asigură lui Swiatek prezența în optimile de la US Open pentru al șaselea an consecutiv. În optimi, poloneza va avea însă un adversar și mai periculos. O va întâlni pe Qinwen Zheng, campioana olimpică de la Paris, care a produs una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale turneului.

Chinezoaica a eliminat-o pe americanca Madison Keys, după ce în setul decisiv a fost condusă cu 5 la 0 și a salvat inclusiv o minge de meci. Zheng a câștigat apoi șapte game-uri consecutive și a întors complet partida.

Coco Gauff a salvat însă onoarea gazdelor. Campioana din 2023 a trecut de Cristina Bucșa și a ajuns în optimile US Open pentru al cincilea an consecutiv. Americanca a fost condusă cu 3 la 1 în primul set, dar a întors rapid situația și a controlat partida. Gauff a învins-o cu 6 la 3 și 6 la 4 pe tenismena spaniolă, născută la Chișinău.

În optimi, Coco Gauff va juca împotriva americancei Iva Jovic. Într-un duel al noii generații Jovic a trecut de Alexandra Eala după un meci de trei ore. US Open se desfășoară la New York, la complexul de la Flushing Meadows, iar în acest an are parte de cel mai mare fond de premiere din istoria tenisului - 108 milioane de dolari. Campionii la simplu masculin și feminin vor încasa câte 5,5 milioane de dolari.