Timpul trece ireversibil, dar îl ocolește pe Kazuyoshi Miura, cel mai vârstnic fotbalist și cel mai vârstnic marcator în activitate. La 59 de ani, japonezul care joacă din mileniul trecut, a înscris pentru prima dată din 2022.

Miura a înscris pentru Fukushima United în minutul 52 al partidei cu Iwaki Furukawa din Cupa Împăratului. A fost al cincilea gol al echipei sale, care s-a impus cu 7 la 0. Pentru Kazuyoshi Miura a fost prima reușită, după o pauză de aproape patru ani, ultima fiind bifată încă în noiembrie 2022.

Însă, pentru „Regele Kazu” faptul că joacă la 59 de ani deja este un succes, orice gol fiind un bonus plăcut. Din 2005, atacantul fenomen este legitimat la FC Yokohama, care l-a trimis într-o mulțime de împrumuturi, chiar și acum la Fukushima având o arendă, care expiră vara viitoare. Miura va începe al 42-lea sezon al carierei, fiecare nouă stagiune fiind o nouă victorie pentru veteran.

Cariera lui Kazuyoshi Miura este un adevărat simbol al longevității, începând acum patru decenii. Starul fotbalului japonez a ajuns la un club brazilian în 1982. În 1988 a disputat primul meci în campionatul sud-american. Sună incredibil, dar de atunci, Miura încă se antrenează și joacă pe teren, evident, ieșirile sale fiind pentru câteva minute. Mulți fotbaliști, care deja s-au retras, nici măcar nu erau născuți când Miura deja evolua. Doi dintre actualii săi coechipieri la Fukushima au 20 de ani, așa că, teoretic, le-ar putea fi bunic.

Kazuyoshi Miura are aproape 200 de goluri marcate în peste 750 de meciuri. A evoluat la 10 echipe, iar în tricoul naționalei Japoniei a marcat 55 de goluri în 89 de minute.

Chiar și la 59 de ani și jumătate, cel mai vârstnic marcator din istorie nu se gândește la retragere, demonstrând că vârsta din acte este doar un număr.