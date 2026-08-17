Încă o medalie pentru țara noastră la Grand Prix-ul din Lima, Peru. Mihail Latîșev a cucerit argintul în ultima zi a turneului, așa că Moldova a încheiat pe locul 3 în clasamentul general pe medalii. Cei șase reprezentanți au câștigat un total de cinci distincții.

Mihail Latîșev a trecut de adversari din Norvegia și Franța, așa că s-a calificat în semifinale, unde veneau cele mai mari provocări. Mai întâi, moldoveanul a trecut de brazilianul Guilherme Schimidt, cvadruplu campion al Americii de Sud.

După victoria spectaculoasă, Mihail Latîșev s-a calificat în marea finală a categoriei de 90 kilograme, unde îl aștepta un alt nume important al judo-ului brazilian. Campionul în exercițiu de la Lima, Rafael Macedo, a atacat într-un moment de neatenție al moldoveanului și a făcut ippon.

Acest rezultat i-a adus lui Mihail Latîșev, medalia de argint, cel mai bun rezultat al carierei la turneele Grand Prix pentru sportivul de 22 de ani. Moldova a făcut furori în capitala din Peru cu doar șase reprezentanți. Ai noștri au reușit să ducă țara pe locul 3 în clasamentul general pe medalii, în spatele Braziliei și Italiei, care au participat cu 27, respectiv 16 sportivi. Moldovenii au câștigat două medalii de aur, două de argint și una de bronz. Pe lângă Mihail Latîșev, o distincție de argint i-a revenit lui Denis Vieru, care a pierdut finala sută la sută moldovenească împotriva lui Radu Izvoreanu.

Marea supriză a fost produsă de Vlad Mitru, care a devenit campionul categoriei de 73 de kilograme, acesta fiind cel mai mare succes al carierei. Totodată, Petru Pelivan a urcat pe locul 3 al podiumului, adjudecându-și bronzul. Toate aceste rezultate sunt extrem de importante în contextul Jocurilor Olimpice din 2028, deoarece este una dintre primele competiții din drumul spre calificarea la Los Angeles.