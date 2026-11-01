Spectacol total pe circuitul de la Sepang, unde Marc Marquez a făcut încă un pas uriaș spre titlul mondial la MotoGP. Spaniolul a dominat Marele Premiu al Malaeziei și a obținut o victorie extrem de importantă în lupta pentru campionat. Pilotul echipei Ducati și-a mărit avansul în clasamentul general la 44 de puncte și ar putea deveni campion chiar la următoarea etapă, în Qatar.

Marc Marquez a avut un start excelent în Marele Premiu al Malaeziei și l-a depășit încă din primul viraj pe fratele său, Alex Marquez, care plecase din pole position. Pilotul echipei Gresini Ducati a reușit să recupereze conducerea pentru scurt timp, însă a ieșit larg într-un viraj și i-a permis lui Marc să revină în fruntea cursei.

Din acel moment, liderul campionatului nu a mai cedat prima poziție. Spaniolul de la Ducati Lenovo a demonstrat din nou că este unul dintre cei mai buni piloți ai momentului. A mărit treptat distanța față de urmăritori și a trecut linia de sosire cu un avans de peste 4 secunde.

Pedro Acosta, pilotul echipei KTM, a încheiat cursa pe locul secund. Acesta a avut și un duel spectaculos cu Alex Marquez, pe care l-a depășit la jumătatea întrecerii. Spaniolul de la Gresini a trebuit să se mulțumească, în cele din urmă, cu ultima treaptă a podiumului, la aproape șase secunde în spatele câștigătorului. Marco Bezzecchi, unul dintre principalii urmăritori ai lui Marquez în clasamentul general, a terminat doar pe poziția a șasea.

Pentru Marc Marquez, victoria de la Sepang are o semnificație aparte. Este primul său triumf în Marele Premiu al Malaeziei din 2018 încoace și al șaptelea succes obținut în cursele principale ale sezonului 2026. Succesul din Malaezia îl apropie considerabil pe spaniol de un nou titlu mondial. Marquez a acumulat 399 de puncte și conduce clasamentul general cu un avans de 44 de puncte față de Jorge Martin, principalul său rival. Martin, campion mondial în 2024, a lipsit de la etapa din Malaezia din cauza unei fracturi la încheietura mâinii, suferite în urma unei căzături în Marele Premiu al Australiei. Pe locul trei în clasamentul general se află italianul Marco Bezzecchi, cu 332 de puncte, la 67 în spatele liderului. Campionatul Mondial de motociclism viteză se mută săptămâna viitoare în Qatar, unde este programată următoarea etapă, pe circuitul Lusail.