Încă un moldovean în UFC. Pavel Andrușca va debuta mâine seară, la Paris, în cea mai importantă organizație de MMA din lume. Sportivul de 24 de ani îl va întâlni pe britanicul Nathaniel Wood, care are deja 14 lupte în octogonul UFC și este mult mai experimentat.

Andrușca și Wood au participat la ceremonia oficială de cântărire înaintea galei. Moldoveanul este neînvins în cariera profesionistă, cu opt victorii consecutive, dintre care șapte obținute înainte de limită. În trecut, a practicat luptele libere și a cucerit medalii la Campionatele Europene, iar în MMA a devenit campion al organizației Vendetta.

Pentru Andrușca, duelul de la Paris este debutul pe cea mai importantă scenă a MMA-ului mondial. Viitorul său adversar, Nathaniel Wood, are 33 de ani și a câștigat ultimele patru confruntări, iar în UFC are 11 victorii și în total are 11 victorii și trei eșecuri. El va fi al patrulea moldovean din UFC, după Ion Cuțelaba, Serghei Spivac și Alexandr Romanov.