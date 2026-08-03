Țara Galilor a devenit prima federație de fotbal care își retrage oficial sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino, relatează Sky News.

Decizia vine după pierderea încrederii în conducerea lui Infantino, în urma încercării eșuate de a vinde participații în Cupa Mondială către investitori privați.

Federația de Fotbal din Țara Galilor (FAW) a transmis pentru Sky News că „confirmă prin prezenta retragerea sprijinului pentru candidatura domnului Gianni Infantino la realegerea în funcția de președinte FIFA pentru mandatul 2027–2031”, transmite știrileprotv.ro.

„Eșecurile recente în materie de bună guvernanță, proceduri, leadership, valori, relația cu părțile interesate, comunicare și capacitate de judecată ne-au determinat să ajungem la concluzia că domnul Infantino a pierdut încrederea FAW pentru a rămâne la conducerea fotbalului mondial”, a adăugat federația.

„Faptul că nu a pus interesele fotbalului pe primul loc este un eșec pe care nu îl putem accepta.”

Federația din Țara Galilor a informat FIFA, printr-o scrisoare oficială, cu privire la poziția sa față de actualul președinte.

FA se pregăteşte să îşi retragă sprijinul pentru preşedintele FIFA, Gianni Infantino

Federaţia Engleză de Fotbal (FA) se pregăteşte să îi transmită preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, că îşi retrage sprijinul, pe fondul controversei generate de planurile abandonate privind vânzarea unor participaţii în competiţiile FIFA către investitori privaţi.

Decizia vine în contextul în care UEFA ameninţă cu acţiuni în instanţă împotriva acestor propuneri, iar Federaţia din Ţara Galilor şi-a retras deja oficial sprijinul pentru candidatura lui Infantino la un nou mandat în fruntea FIFA.

Conducerea lui Infantino fusese deja criticată public de organismele care administrează fotbalul din Europa, America de Nord, America Centrală şi Caraibe, după ce UEFA şi CONCACAF au emis comunicate în care au condamnat planurile FIFA.

FIFA şi Gianni Infantino intenţionau să înfiinţeze o filială comercială care să administreze principalele competiţii ale forului mondial, inclusiv Cupele Mondiale, iar investitorii externi ar fi putut cumpăra participaţii în aceasta.

O cădere rapidă în dizgrație

Este o cădere spectaculoasă pentru Infantino, la doar două săptămâni după ce a înmânat trofeul Cupei Mondiale Spaniei, la New Jersey.

Țara Galilor face parte dintr-un efort coordonat al fotbalului european de a-l înlătura pe Infantino după 10 ani la conducerea FIFA, în urma angajamentului de a-i trage la răspundere pe cei responsabili pentru planul de privatizare a Cupei Mondiale.

Potrivit sursei citate, este de așteptat ca și alte federații naționale să urmeze exemplul Țării Galilor, sporind presiunea asupra lui Infantino pentru a renunța la funcție fără a fi nevoie de un vot de neîncredere.

„Mandatul său s-a prăbușit”

Infantino intenționa să candideze pentru un nou mandat anul viitor, însă președinția sa s-a prăbușit.

UEFA a criticat „schemele secrete, accelerate, puse la cale de persoane fără chip și cu beneficii îndoielnice pentru fotbal” și a anunțat că pregătește un plan „pentru a se asigura că un astfel de lucru nu se va mai repeta”, precizând că nicio opțiune nu este exclusă.

Țara Galilor deține unul dintre cele opt voturi în cadrul International Football Association Board (IFAB), organismul care stabilește regulile jocului de fotbal și care l-a avut pe Gianni Infantino ca invitat la reuniunea anuală organizată în luna februarie.