Doi mari campioni români s-au întâlnit la Milano. Înotătorul român, David Popovici, a făcut schimb de cadouri cu antrenorul de la Inter, Cristian Chivu. Echipa milaneză a obținut o victorie mare în fața revelației fotbalului italian, Como, și a redus din distanța până la lidera campionatului, Lazio Roma, la un singur punct.

David Popovici a venit la Milano pentru a fi invitatul special la un eveniment dedicat înotului. A fost o oportunitate uriașă pentru întâlnirea cu un alt român popular în toată lumea. Cristian Chivu, antrenorul campioanei din Serie A, i-a oferit drept cadou un tricou pe care scria mesajul: „Ești o inspirație și un motiv de mândrie! Pentru David, cu multă prietenie!”, iar Popovici a pregătit casca de la Mondialul din 2025, unde a luat aurul la 100 și 200 de metri, transmițând mesajul: „Mulțumesc pentru prietenie”. David Popovici a fost spectator la bătălia dintre Inter și Como pe Giuseppe Meazza. Esposito și Marcus Thuram au marcat în primele 19 minute în tricoul nerrazzurilor.

Ulterior, campioana din Serie A a blocat perfect mașinăria de fotbal a lui Cesc Fabregas, care a marcat nouă goluri în meciul trecut, cu Lens în Liga Campionilor. Como a avut doar cinci șuturi tot meciul și a cedat cu 2 la 0. Victoria a adus-o pe Inter mai aproape de primul loc în Italia, ocupat de Lazio Roma, care a pășit greșit. Elevii lui Gennaro Gattuso au condus la pauză după golul semnat de Davide Fratessi. În debutul actului secund, Napoli a egalat cu ajutorul unui adversar, care a trimis nefericit în propria poartă.

S-a încheiat 1 la 1, chiar dacă Napoli a fost mai aproape de victorie. În Serie A, Lazio ocupă prima treaptă, la un punct distanță de Inter și două de AS Roma. Lupii o devansează pe AC Milan cu trei puncte. Cisse și Pulisic au marcat rapid, în decurs de șase minute. Reușistele au fost suficiente pentru succesul cu 2 la 1 în fața grupării Genoa.

AC Milan o depășește pe Como cu un singur punct.