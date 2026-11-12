A revenit acasă cu medalia la gât și a fost întâmpinat cu flori și aplauze, ca un adevărat campion. Prietenii, familia și oficialii l-au felicitat la aeroport pe atletul Vladimir Culiș, medaliat cu bronz la proba de aruncare a suliței, la Jocurile Olimpice de Tineret.

Vladimir Culiș ne-a povestit cu ce emoții a revenit acasă după experiența de la Dakar.

Vladimir CULIȘ, ATLET, MEDALIAT CU BRONZ OLIMPIADA DE TINERET: „ A fost bine, e ceva impresionant, nu poți să descrii aceste emeții. Să fii premiant al jocurilor Olimpice de Tineret rămâne pentru întraga viață. ”

La doar 17 ani, Vladimir Culiș a urcat pe podiumul olimpic, fiind pregătit chiar de mama sa, antrenoarea Irina Culiș.

Irina CULIȘ, ANTRENOARE: „ Întrecerea au fost foarte interesantă, toate emoțiile mele au fost vizibile, i-am ținut pumnii, am încercat să-l susțin maxim. Pentru el acesta este un pas important către sportul mare, de performanță. ”

Vladimir Culiș a avut parte de o evoluție superbă la Jocurile Olimpice de tineret din Dakar. El a avut șase aruncări în marea finală a probei de aruncare a suliței, unde au participat șapte atleți. Cea mai bună dintre încercările moldoveanului i-a adus rezultatul de 67 de metri și 43 de centimetri.

Culiș a fost devansat doar de columbianul Dilan Andes Graciano și campionul Marko Kaethler din Paraguay.

Vladimir CULIȘ, ATLET, MEDALIAT CU BRONZ OLIMPIADA DE TINERET: „ Este un rezultat bun, putea fi și mai bine, dar la final m-am ales cu bronz. ”

Atletul a fost ultimul reprezentant al țării noastre la Olimpiada de tineret. La ediția din capitala Senegalului, Dakar, Moldova a trimis un lot format din nouă sportivi, iar trei dintre ei s-au întors cu distincțiile de bronz. Pe lângă medalia lui Vladimir Culiș la aruncarea suliței, bronzul a mai fost obținut de Dmitrii Balagula - la taekwondo, și de Alexandra Chiron – în proba de judo.