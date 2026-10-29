Motive de bucurie pentru români în campionatul Italiei, după o etapă cu surprize și răsturnări de situație. Interul lui Cristian Chivu a revenit în fruntea clasamentului după o victorie obținută cu emoții în fața ultimei clasate, Venezia. Iar echipa patronată de românul Dan Șucu – Genoa, a oferit supriza după ce a reușit să o învingă pe Juventus, obținând a patra victorie consecutivă pe teren propriu, în toate competițiile.

Campioana Italiei în exercițiu – Inter, echipă pregătită de românul Cristian Chivu este din nou lider în Serie A. Nerazzurrii au învins-o aseară cu 2 la 0 pe Venezia, în deplasare, într-un meci în care golurile au venit abia în ultimele minute. Partida a fost mai complicată decât o arată scorul pentru formația din Milano, deoarece Inter a câștigat după ce gazdele și-au trimis de două ori mingea în propria poartă.

Inter a găsit drumul spre gol abia în minutul 80, atunci când Marcus Thuram a pătruns pe partea stângă și a trimis mingea în fața porții, iar fundașul Matias Moreno a deviat-o în propria plasă. Doar două minute mai târziu, Venezia a comis o nouă eroare decisivă.

De aceată dată după un corner executat de oaspeți, Redouane Halhal a deviat balonul în propria poartă și a stabilit scorul final, 2 la 0 pentru Inter. Astfel, echipa pregătită de Chivu adună 25 de puncte și revine pe primul loc în clasament, la egalitate cu Lazio.

Motive de bucurie și pentru un alt român aseară. Echipa patronată de omul de afaceri Dan Șucu - Genoa, a învins-o surpinzător pe Juventus cu 2 la 0. Gazdele au rezolvat partida încă din prima repriză după golurile lui Kingsley Ehizibue și Baldanzi.

Succesul a îndepărtat-o ce Genoa de zona retrogradării și a pus capăt unei serii de șase confruntări directe fără victorie în fața formației torineze.

O altă surpriză de proporții s-a înregistrat la Milano acolo unde formația pregătită de Ruben Amorim a avut parte de o seară de coșmar. AC Milan a suferit prima înfrângere din actuala ediție de campionat, după ce a cedat cu 2 la 4 în fața Bolognei, chiar pe San Siro. Rossonerii au condus la pauză cu 2 la 1, grației dublei lui Alphadjo Cisse, dar au avut parte de o parte secundă dezastruoasă. Bologna a schimbat complet cursul partidei după reluare, iar eroul oaspeților a fost belgianul Samuel Mbangula, autorul unui hat-trick.

Pentru rossoneri urmează un alt test important. În următoarea etapă ne așteaptă un nou episod din Derby della Madonnina, unde Ac Milan va primi vizita rivalei din oraș, Inter.