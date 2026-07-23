Inter Miami a jucat primul meci din MLS după încheierea Campionatului Mondial fără vedetele Messi și Rodrigo de Paul. În lipsa argentinienilor, Luis Suarez și-a asumat rolul de lider și a marcat de două ori în victoria contra grupării Chicago Fire, la care a debutat Robert Lewandowski.

Scorul a fost deschis în partida de la Miami, după aproximativ un sfert de oră de la start. Portarul gazdelor Rocco Novo Rios a gafat ca la amatori în timpul unei faze simple, la care Robert Lewandowski a alergat spre el. Indirect, superstarul polonez, proaspăt transferat în SUA a contribuit la gol în primul său meci. Un alt mare atacant, care a jucat mult timp ca și Lewandowski, la FC Barcelona, Luis Suarez a egalat dintr-un penalty. Vârful de 39 de ani, care a lipsit din lotul Uruguay-ului la Cupa Mondială, după o ceartă cu fostul selecționer, Marcelo Bielsa, a dirijat atacurile celor de la Inter, cât Messi și Rodrigo de Paul se recuperează după turneul final. Suarez și-a compeltat dubla în primele minute ale reprizei a doua, după o fază spectaculoasă la care a participat și mexicanul Berterame.

Chicago Fire a resatabilit egalitatea la jumătatea reprizei, dar nu a rezistat. Luis Suarez a fost cât pe ce să își treacă în cont al treilea gol, dar șutul său a fost respins, exact în picioarele lui Preston Plambeck, jucător promovat de la echipa a doua.

Inter Miami s-a impus cu 3 la 2 și a urcat pe treapta secundă în Conferința de Est din MLS, la opt puncte de Chicago Fire, care ocupă locul 3 și are cu un meci mai puțin jucat. Clubul Inter, patronat de David Beckham, așteaptă revenirea lui Messi și De Paul, dar și a brazilianului Casemiro. Fostul închizător de la Real Madrid și Manchester United s-a alăturat clubului din Miami pentru un an, în baza contractului semnat. Presa americană scrie că Inter s-a băgat în negocierile lui Casemiro cu un alt club din MLS, așa că va trebui să plătească compensații bănești pentru transfer.