Inter Milano are un start perfect în Serie A. Campioana a câștigat și a doua etapă a noului sezon, trecând ieri la limită de Cagliari.

Hakan Calhanoglu a șutat din prima spre surprinderea portarului Caprile, care nu a reacționat la execuția precisă. După ce a preluat conducerea în minutul 9, Inter a continuat să fie la cârma partidei din deplasare. Dimarco, Barella și Esposito au avut ocazii imense, dar Caprile, alături de fundașii săi au apărat poarta. Milanezii au tot ratat oportunități de a înscrie și ar fi putut plăti scump. Cagliari a încercat să revină, dar a cedat cu 0 la 1.

Antrenorul român Cristian Chivu nu a fost foarte mulțumit de prestația elevilor săi, dorind să vadă mai multă precizie în fața porții. Inter Milano a câștigat primele două etape ale noului sezon din Serie A, dar urmează să dispute două meciuri infernale.

Nerrazurii vor juca sâmbătă cu vicecampioana Napoli, iar apoi o vor întâlni pe Real Madrid în Champions League. Napoli a pierdut ieri în fața mașinăriei create de Cesc Fabregas, Como. Totul s-a decis în primele 34 de minute. Martin Baturina a înscris pentru Como, iar Rasmus Hojlund a egalat în tricoul advers pentru ca Douvikas să marcheze golul de 2 la 1 în urma unei gafe în defensivă.

Como, revelația sezonului trecut, va juca în Liga Campionilor în această ediție, urmând să debuteze săptămâna viitoare în duelul cu RB Leipzig. Înaintea acestei partide va juca împotriva celor de la Genoa în Serie A, care ieri au cedat cu 0 la 1 pe terenul clubului Lazio Roma. Fostul jucător de la Inter Milano, Davide Fratessi, a adus victoria echipei din capitală.