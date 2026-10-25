Inter și Lazio continuă să fie neînvinse în Serie A și împart primul loc în clasament, cu câte 22 de puncte. Ambele au obținut victorii dramatice: Lazio a trecut cu 2 la 1 de Parma, iar Inter a întors rezultatul în fața Fiorentinei, cu două goluri marcate pe final. Etapa a oferit și un duel spectaculos între Napoli și Roma, încheiat la egalitate, după ce au fost marcate șase goluri.

Sergiu Tataru
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Lazio a făcut un pas important în lupta pentru șefia clasamentului din Italia, după victoria de pe teren propriu cu Parma. Kenneth Taylor a deschis scorul în minutul 50, iar opt minute mai târziu, Diego Carlos a trimis mingea în propria poartă. Parma a redus din diferență în prelungiri, prin Simone Lontani, însă gazdele au rezistat și au obținut a șasea victorie în campionat.

Antrenorul Gennaro Gatusso, care a avut mai multe proiecte eșuate în trecut, face furori la Lazio, care a ajuns la 22 de puncte și aștepta deznodământul meciului de azi, jucat de campioana Inter pentru a afla dacă va rămâne singură în frunte. Milanezii au răspuns cu o revenire spectaculoasă în fața Fiorentinei. Echipa Viola a deschis scorul în minutul 65, prin Alex Jimenez, și a fost aproape să plece cu toate punctele de pe „San Siro”. Nerazzurrii au insistat până la final, iar Marcus Thuram a egalat în minutul 90. În prelungiri, francezul a fost faultat în careu. Piotr Zielinski a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 2 la 1.

Inter a rămas astfel neînvinsă și a ajuns la același număr de puncte ca Lazio, ambele echipe având șapte victorii și o remiză în actualul sezon. În schimb, Napoli și Roma au oferit un meci cu răsturnări de situație și șase goluri. Gazdele au condus cu 2 la 0, după reușita superbă cu o execuție acrobatică a lui Frank Anguissa și golul lui Scott McTominay, însă AS Roma a revenit prin Matias Soule și Leonardo Balerdi. McTominay a marcat din nou în minutul 83 de la distanță și părea să aducă victoria napolitanilor, dar Balerdi a egalat în minutul 89 și a stabilit scorul final, de 3 la 3.

Roma și-a prelungit astfel seria de invincibilitate în campionat la 15 meciuri.  De acest rezultat a profitat Como, care a învins-o cu 2 la 0 pe Sassuolo. Anastasios Douvikas a marcat ambele goluri, în minutele 49 și 60, și a adus echipei sale a doua victorie consecutivă. Como a ajuns la 17 puncte și a urcat pe locul patru, la un punct în spatele Romei, care la rândul său se află la patru puncte distanță de Lazio și Inter.

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