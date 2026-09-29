Ion Basoc a adus acasă medalia de campion mondial la para judo. Chiar dacă era mult după miezul nopții, rude, prieteni și colegi, s-au adunat pentru a-l întâmpina cu flori și urale pe noul deținător al distincției de aur, obținute la Tbilisi.

Ion BASOC, CAMPION MONDIAL LA PARA JUDO: „ Dacă anul trecut a fost argint în Astana, acum deja este aur. Munca depusă este enormă și mă bucur că în spatele meu sunt oameni, care se află mereu lângă noi. ”

Ion Basoc și colegii săi din lotul de para judo au revenit la Chișinău aproape de ora 3 dimineața. Ora târzie nu i-a ținut însă departe pe cei dragi, care i-au așteptat la aeroport pentru a-i felicita. Ion Basoc a avut la gât medalia de aur cucerită la Campionatul Mondial.

În cadrul competiției din capitala Georgiei Ion Basoc a înregistrat un rezultat istoric, dar a reușit și o victorie importantă pentru orgoliu. Conaționalul nostru a trecut în semifinale de Wilians de Araujo, brazilianul în fața căruia a pierdut finala Mondialului din 2025 și finala Jocurilor Paralimpice din 2024.

Ion BASOC, CAMPION MONDIAL LA PARA JUDO: „ Greu, nu a fost ușor. A fost o luptă foarte grea. În tribune au fost foarte mulți, care au fost cu noi la unison. Îmi pare bine că am putut să îmi iau revanșa tot la Mondiale în fața sa. ”

Succesul din Tbilisi accentuează forma bună a sportivului nostru, care în luna august a cucerit bronzul la Campionatul European. Delegația Republicii Moldova la Mondialul de para judo a inclus opt sportivi.