O nouă perfomanță remarcabilă reușită de para judocanul Ion Basoc. Moldoveanul a cucerit argintul la Grand Prix-ul din Alexandria, care face parte din procesul de calificare la Jocurile Paralimpice din 2028. În finală, Basoc a dat piept din nou cu brazilianul Wilians de Araujo, cel mai mare rival din circuit.

Ion Basoc a urcat pe podiumul categoriei de greutate de peste 95 de kilograme. Moldoveanul și-a început parcursul cu două victorii în fața adversarilor din Azerbaidjan și Kazahstan. Cum s-a întâmplat la mai multe competiții, în finală l-a așteptat Wilians de Araujo. Istoria confruntărilor cu brazilianul este bogată. Araujo l-a învins pe Basoc în finalele Jocurilor Paralimpice din 2024 și a Mondialului din 2025, iar sportivul nostru și-a luat revanșa în acest an, când a câștigat ultimul act la Campionatul Mondial din Tbilisi. La Grand Prix-ul din Alexandria, conaționalul nostru a preluat conducerea, dar o clipă de neatenție l-a costat scump.

Ion Basoc și-a adjudecat medalia de argint, dar și noi puncte importante în procesul de calificare la Jocurile Paralimpice din 2028. În cadrul turneului din Egipt, din lot au mai făcut parte Vadim Crețu, Ina Cernei și Nicolai Bondarev, care au ocupat locul 5. Sportivii noștri rămân în Alexandria pentru a desfășura un cantonament.