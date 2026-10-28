Irina Rîngaci este noua vicecampioană mondială la lupte, în categoria de până la 65 de kilograme. Sportiva noastră a cucerit în premieră argintul intercontinental, după ce în marea finală, a fost învinsă de rusoaica Alina Kasabieva.

Rîngaci s-a calificat în ultimul act după o semifinală care a durat mai puțin de două minute. În finală, aceasta a luptat cu Alina Kasabieva, vicecampioană mondială și europeană în exercițiu.

Sportiva noastră are în palmares și titlul mondial cucerit în 2021, precum și trei medalii de bronz la Campionatele Mondiale.

Pentru Irina Rîngaci, anul 2026 a fost unul dificil. În prima parte a anului, luptătoarea s-a recuperat după o accidentare la genunchi și a ratat mai multe competiții. În vară, aceasta a revenit în forță și a câștigat Campionatul Mondial Universitar.

Turneul mondial se desfășoară la Astana, în Kazahstan. Medalia Irinei Rîngaci este prima pentru lotul feminin al Republicii Moldova la această competiție și a treia pentru delegația țării noastre. Anterior, Alexandrin Guțu a câștigat argintul, iar Mihail Bradu a obținut bronzul în concursul de lupte greco-romane.

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