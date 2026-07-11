Jannik Sinner este de neoprit pe iarba londoneză. Italianul l-a învins categoric pe Novak Djokovic și s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala de la Wimbledon. De cealaltă parte, Alexander Zverev a scris istorie după ce a ajuns, în premieră, în ultimul act de la All England Club și va lupta cu liderul mondial pentru marele trofeu.

Jannik Sinner continuă să domine tenisul mondial. Liderul ATP l-a învins categoric pe Novak Djokovic și s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala turneului de la Wimbledon. Italianul a avut nevoie de puțin peste două ore pentru a-l elimina pe septuplul campion de la All England Club și a demonstrat încă o dată că este omul momentului în circuitul masculin. Serviciul impecabil, agresivitatea din spatele liniei de fund și constanța din schimburile lungi nu i-au oferit aproape nicio șansă veteranului sârb. Sinner a încheiat partida cu 16 ași, fără niciun dublu fault, 40 de lovituri direct câștigătoare și doar 15 erori neforțate. Mai mult, liderul mondial a câștigat 88 la sută dintre punctele jucate cu primul serviciu și i-a permis lui Djokovic o singură minge de break pe tot parcursul întâlnirii, salvată imediat cu un as. Sinner s-a impus după trei seturi identice încheiate cu 6 la 4.

Victoria confirmă supremația italianului în duelurile directe din ultimii ani. Sinner a câștigat șase dintre ultimele șapte confruntări cu Djokovic. Forma italianului este impresionantă. Campionul en-titre de la Wimbledon a ajuns la 13 victorii consecutive pe iarba londoneză și la 36 de succese în ultimele 37 de meciuri disputate în circuit.

Pentru Novak Djokovic, eliminarea înseamnă și sfârșitul visului de a cuceri al 25-lea titlu de Grand Slam, performanță care l-ar fi transformat în singurul deținător al recordului absolut.

În marea finală, Jannik Sinner îl va întâlni pe Alexander Zverev, care și-a îndeplinit, în sfârșit, visul de a ajunge în ultimul act la Wimbledon. Germanul l-a învins fără emoții pe cel care a fost revelația turneului, britanicul Arthur Fery, scor 7 la 6, 6 la 2 și 6 la 4.

Calificarea reprezintă a cincea finală de Grand Slam din cariera germanului și prima la All England Club. La 29 de ani și 70 de zile, Alexander Zverev stabilește și un record în Era Open, devenind cel mai în vârstă jucător care ajunge pentru prima dată în finalele tuturor celor patru Grand Slam-uri. În plus, rezultatul de la Wimbledon îl readuce pe locul doi în clasamentul ATP, în timp ce Carlos Alcaraz va coborî pe poziția a treia. Campionul de la Roland Garros a câștigat 16 dintre ultimele sale 17 meciuri și va disputa a doua finală consecutivă de Grand Slam, însă misiunea din fața lui este una extrem de dificilă. Statistica îi este favorabilă lui Jannik Sinner. Italianul conduce cu 10 la 4 la întâlnirile directe și a câștigat ultimele nouă confruntări cu Zverev. Astfel, finala de mâine le va pune față în față pe cele mai în formă două nume ale momentului: campionul en-titre de la Wimbledon și proaspătul campion de la Roland Garros, într-un duel care promite să decidă noul lider al tenisului masculin pe iarbă.