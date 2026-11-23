Jannik Sinner (25 de ani, #2 ATP), jucătorul de tenis care este indisponibil din luna iulie a acestui an, urmează să fie supus unei noi examinări de către chirurgul ortoped finlandez Lasse Lempainen.

Exisă o șansă mare ca italianul să fie supus unei intervenții chirurgicale la genunchiul drept chiar marți, 24 noiembrie, potrivit presei din Italia.

Jannik Sinner merge să fie examinat la genunchi în Finlanda

Italianul s-ar îndrepta spre Turku, unde medicul își desfășoară activitatea în cadrul clinicii Pihlajalinna Turku Kupittaa, fiind specializat în chirurgia genunchiului și în leziuni musculare și tendinoase, potrivit gazzetta.it.

Și la sfârșitul săptămânii trecute, la Milano, Jannik Sinner a fost consultat de medicul finlandez.

Informațiile care circulă pe marginea acestei călătorii sugerează o schimbare în ceea ce privește situația lui Jannik, făcând totodată mai probabilă o intervenție chirurgicală: dintre continuarea recuperării și o operație, se pare că a doua variantă a devenit cea preferată.

Potrivit publicației Sky Sports, citată de repubblica.it, decizia a fost deja luată: Jannik Sinner va fi supus unei intervenții chirurgicale, cu consecințele inevitabile asupra duratei recuperării sale.

Jannik Sinner nu a mai jucat tenis din 12 iulie, ziua victoriei sale în finala de la Wimbledon împotriva lui Alexander Zverev.

Problema a apărut în momentul în care a reluat antrenamentele, la sfârșitul lunii iulie. De atunci, a urmat un tratament îndelungat și o serie de consultații la specialiști în chirurgie ortopedică.

Participarea la Australian Open, pusă sub semnul întrebării

În cazul în care va fi supus unei intervenții chirurgicale, perioada de recuperare ar fi de cel puțin trei luni, ceea ce ar face imposibilă participarea sa la Melbourne, acolo unde are lor primul turneu de Grand Slam al anului.

Prin urmare, călătoria în Finlanda s-ar putea dovedi un pas decisiv pentru clarificarea viitorului imediat al campionului italian.

„Este imposibil să domini imediat după o pauză îndelungată. Poți reveni cu succes și chiar să câștigi repede meciuri, dar nivelul de superioritate pe care l-a atins el este cu totul altceva. Sinner ar putea să fie al cincilea sau al șaselea jucător al lumii, căutând să-și recapete încrederea. Tot acest proces ar putea dura aproape un an.

Îi va fi extrem de dificil, dacă va putea juca la Melbourne. Sper să mă înșel, însă situația lui este foarte delicată. Dpinde de momentul în care durerea va dispărea complet din genunchi, lucru greu de anticipat.



- Mats Wilander, fost lider mondial ATP și câștigător a șapte titluri de Grand Slam, despre situația lui Jannik Sinner