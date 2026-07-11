În proba de dublu mixt de la Wimbledon, Jelena Ostapenko și Marcelo Arevalo au întors spectaculos finala. Cei doi sunt primii campioni ai ediției 2026 de la Wimbledon triumfând în premieră la All England Club.

Perechea favorită numărul doi Ostapenko/Arevalo a revenit spectaculos după ce a pierdut primul set și s-a impus în finala de dublu mixt în fața australienilor Storm Hunter și Marc Polmans, scor 4 la 6, 7 la 5 și 6 la 2. Pentru tenismenul din El Salvador - Marcelo Arevalo, trofeul are o însemnătate aparte.

De două ori campion la Roland Garros în proba de dublu masculin, el a devenit primul jucător din istoria țării sale care câștigă un titlu la Wimbledon. Și pentru Jelena Ostapenko succesul reprezintă o nouă bornă importantă. Campioana de la Roland Garros din 2017 și câștigătoare a titlului de dublu feminin la US Open - în 2024, letona și-a trecut în palmares primul trofeu de Grand Slam la dublu mixt.