Jorge Martin a câștigat sprintul Marelui Premiu al Marii Britanii și și-a mărit avansul în clasamentul general în clasa regină a motociclismului viteză. Spaniolul de la Aprilia a fost urmat de japonezul Ai Ogura și italianul Marco Bezzecchi, într-un podium complet dominat de motocicletele Aprilia.

Jorge Martin a pornit din pole-position și a avut un start perfect la Silverstone. Pilotul echipei Aprilia a preluat imediat conducerea și a rămas în frunte în toate cele zece tururi ale sprintului.

Ai Ogura, de la Trackhouse Aprilia, a urcat pe locul secund și a încercat să țină ritmul liderului. Japonezul s-a apropiat în partea a doua a cursei, însă Martin a răspuns și a mărit din nou ecartul. Spaniolul a trecut linia de sosire cu un avantaj consistent de aproximativ o secundă și jumătate.

Pentru Jorge Martin acesta este al treilea succes într-o cursă sprint în acest sezon, iar victoria de la Silverstone vine după pole-position-ul obținut tot astăzi, când a stabilit și un nou record al circuitului. Marco Bezzecchi a completat podiumul și a transformat cursa într-un succes total pentru Aprilia.

Italianul a revenit în competiție după operațiile suferite la claviculă și genunchi în pauza de vară și a avut o revenire spectaculoasă. Bezzecchi a pornit de pe locul cinci, dar l-a depășit rapid pe campionul mondial Marc Marquez. În partea a doua a sprintului, italianul a trecut și de Fabio Di Giannantonio pentru a urca pe ultima treaptă a podiumului.

Pentru Ducati, sprintul a fost unul dificil. Marc Marquez, care a plecat de pe locul șase, a pierdut ritmul în ultimele tururi și a terminat abia pe poziția a noua, obținând un singur punct. Victoria i-a adus lui Jorge Martin 12 puncte și îi consolidează poziția de lider al Campionatului Mondial. Spaniolul a ajuns la 220 de puncte și are acum 17 puncte avans față de Ai Ogura, care are acum 203. Marco Bezzecchi a urcat pe locul trei, cu 193 de puncte, în timp ce Marc Marquez este al patrulea, cu 191 puncte. Lupta pentru puncte la Silverstone continuă și mâine, când va avea loc cursa principală a Marelui Premiu al Marii Britanii, de la ora ora 15.00.