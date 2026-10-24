Jovo Lukic a fost de neoprit în meciul contra celor de la Corvinul Hunedoara. Atacantul bosniac a semnat un hat-trick în tricoul formației Universității Cluj, care s-a impus cu 3 la 0 în etapa a 13-a din SuperLigă.

Clujenii au început în forță și au deschis scorul încă din minutul 4. După o lovitură liberă executată rapid, Lukic a profitat de neînțelegerea din defensiva adversă și a trimis mingea în poarta rămasă liberă. Corvinul a reacționat și a fost aproape de egalare în minutul 11, când Manolache a trimis mingea în bară. Mai târziu, portarul clujenilor, Lefter, a intervenit la șutul moldoveanului Ion Cărăruș, iar echipele au intrat la vestiare cu avantajul minim al oaspeților. După pauză, Corvinul a continuat să caute golul, însă Universitatea Cluj a fost aproape să-și dubleze avantajul în minutul 64. Ștefănescu a trimis cu capul în bară, iar mingea a ajuns la Lukic, care nu a reușit să profite de ocazie. Atacantul bosniac și-a luat revanșa pe final. În minutul 81, a finalizat un contraatac cu un șut la colțul lung, iar în minutul 90 a stabilit scorul final cu o lovitură de cap, după o pasă a lui Stanojev.

Universitatea Cluj a ajuns la 22 de puncte și ocupă locul cinci în clasament, în zona de play-off. Corvinul Hunedoara rămâne pe poziția a noua, cu 16 puncte. A fost primul hat-trick al sezonului în campionat pentru Lukic, care a ajuns la șase goluri și trei pase decisive în zece meciuri jucate. Tot aseară, Petrolul Ploiești a câștigat cu 3 la 1 pe terenul lui FC Botoșani. Prahovenii au rezolvat în mare parte meciul până la pauză, când conduceau cu 2 la 0, după golurile lui Rodrigo Martins și Christian Ioniță. Martins a mai înscris o dată în minutul 54 și a dus scorul la 3 la 0.

Ioan Dumiter a redus din diferență pentru gazde, în minutul 65, însă Botoșaniul nu a mai putut reveni. Finalul a fost tensionat: ambele echipe au încheiat cu câte un jucător eliminat. Petrolul a ajuns la 23 de puncte și ocupă locul 4 în clasament, în timp ce FC Botoșani rămâne cu 14 puncte, pe poziția a 11-a.