Jucătorii de la Bayern Munchen au scăpat printre degete victoria în derby-ul bavarez cu Augsburg, care a marcat cel mai rapid gol din istoria Bundesligii. Campioana Germaniei a fost condusă de două ori, a revenit de fiecare dată, dar s-a ales doar cu o remiză, scor 2 la 2. Rezultatul o ține pe Bayern în spatele liderului Borussia Dortmund, care a rămas la două puncte în față, în ciuda remizei cu Werder.

Meciul cu Augsburg a început dezastruos pentru bavarezi. Manuel Neuer a greșit în copilărește, iar Robin Fellhauer a profitat și a marcat după numai opt secunde, stabilind un nou record pentru cel mai rapid gol din istoria Bundesligii. Bayern a egalat prin Ismael Saibari, însă Augsburg a lovit din nou și a preluat conducerea. Nathaniel Brown a salvat un punct pentru oaspeți în minutul 80, dar echipa lui Vincent Kompany nu a mai reușit să întoarcă rezultatul.

Bayern nu a putut profita astfel de pasul greșit făcut vineri de Borussia Dortmund, care a remizat pe teren propriu cu Werder Bremen, scor 2 la 2. Toată acțiunea a fost în ultimele minute. Borussia a deschis scorul în minutul 80 și în decurs de 12 minute a marcat încă o dată, fiind egalată de Werder.

Dortmund rămâne lider, cu 13 puncte, în timp ce Bayern are 11 după cinci etape. Freiburg are pretenții la primul loc, iar pozițiile 4 și 5 le revin celor de la Bayer Leverkusen și Leipzig. Bayer Leverkusen a obținut o victorie spectaculoasă în deplasare, 4 la 3 cu Mainz, într-un meci cu șapte goluri. Oaspeții au început în forță și conduceau cu 2 la 0 după numai nouă minute, prin reușitele lui Robert Andrich și Patrik Schick. Gazdele au revenit și au egalat până la pauză, însă Jarell Quansah și Moussa Diaby au marcat în repriza secundă și au înclinat balanța în favoarea lui Leverkusen. Mainz a redus din diferență în prelungiri, dar nu a mai putut evita înfrângerea. Leverkusen a ajuns la 10 puncte și ocupă locul patru în clasament.

Spectacol total a fost și la Leipzig, unde echipa gazdă a umilit-o pe Eintracht Frankfurt, cu 6 la 0. Ezechiel Banzuzi a deschis scorul în primul minut, iar Christopher Nkunku a fost omul meciului. Atacantul a înscris de trei ori până la pauză, completând hat-trick-ul în prima repriză. Antonio Nusa și Timo Gomis au completat recitalul în partea secundă.

Leipzig a ajuns la nouă puncte și ocupă locul cinci în clasament, în timp ce Frankfurt rămâne pe poziția a 13-a, cu doar cinci puncte.