Julian Alvarez a marcat golul victoriei pentru Atlético Madrid în meciul cu Deportivo La Coruña, câștigat cu 1 la 0. Este prima reușită a sezonului în La Liga și  un pas important spre împăcarea cu suporterii.

Sergiu Tataru
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Atacantul argentinian a înscris în minutul 48, după pasa lui Alejandro Grimaldo, și a adus a doua victorie consecutivă pentru madrileni, după ce marcase și în meciul din Liga Campionilor cu Stuttgart. Succesul vine într-un moment important pentru Alvarez, a cărui relație cu fanii s-a înrăutățit în timpul verii. 

Înaintea sezonului, fotbalistul și-a exprimat dorința de a pleca la Barcelona. Atletico a refuzat însă să-l cedeze rivalilor, iar argentinianul a rămas la echipă. La revenirea pe teren, o parte dintre suporteri l-au întâmpinat cu huiduieli, dar aseară a fost aplaudat de o parte dintre spectatori. 

Atletico a ajuns la 25 de puncte și ocupă locul secund în La Liga, la două lungimi în spatele Barcelonei, care dispută în această seară bătălia din El Clasico cu Real Madrid.

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