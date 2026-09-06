Kimi Antonelli a obținut o victorie absolut memorabilă în cadrul Marelui Premiu al Italiei, în cursa sa de casă. Plecat de pe poziția a 19-cea a grilei, pilotul italian de 20 ani a condus senzațional și a câștigat cursa, după un duel nebun cu George Russell. Mercedes a făcut „dubla”, iar Max Verstappen a completat podiumul.

După o evoluție surprinzătoare în calificări, Pierre Gasly a pornit din pole position, însă francezul nu a putut rezista mult în frunte. George Russell a preluat rapid conducerea, iar apoi Max Verstappen a trecut și el în față. Startul a fost însă umbrit de un moment dramatic pentru Ferrari. Charles Leclerc, plecat de pe locul al treilea, s-a luptat încă din primele viraje cu Lewis Hamilton. Britanicul a fost împins în afara pistei și a coborât în clasament, iar câteva momente mai târziu Leclerc a pierdut controlul monopostului, iar Ferrari-ul său a ieșit violent în decor, la o viteză de peste 200 de kilometri pe oră.

Leclerc a scăpat nevătămat și a ieșit singur din mașină, dar accidentul a provocat o perioadă de întrerupere a cursei. Barierele de protecție au trebuit reconstruite, iar Marele Premiu a fost reluat după aproximativ o jumătate de oră. La restart, George Russell a rămas lider, în timp ce colegul său Kimi Antonelli a început o recuperare spectaculoasă. Italianul a câștigat poziție după poziție și, după doar câteva tururi, a ajuns în lupta pentru podium.

A urmat o demonstrație de forță. Kimi Antonelli a trecut de adversari pe liniile drepte de la Monza, profitând de viteza Mercedesului și de avantajul pneurilor și a ajuns în spatele coechipierului său și a început un duel direct pentru victorie. Cei doi piloți Mercedes au făcut schimb de poziții, într-o luptă care a ținut publicul cu sufletul la gură. În cele din urmă, cu 3 tururi rămase, italianul a trecut în față și a obținut o victorie memorabilă în cursa sa de casă.

George Russell a terminat pe locul secund, iar Max Verstappen a completat podiumul de la Monza. Pentru Kimi Antonelli victoria de astăzi este una uriașă. Italianul a transformat un weekend care părea compromis după penalizarea de pe grilă într-unul dintre cele mai importante momente ale sezonului. În plus el și-a mărit avantajul în fruntea clasamentului general, având acum 242 de puncte, cu 66 mai multe decât colegul și rivalul său, George Russell.