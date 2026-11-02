Kimi Antonelli a intrat definitiv în istoria Formulei 1. La doar 20 de ani și 68 de zile, italianul a devenit cel mai tânăr campion mondial din toate timpurile, după ce a încheiat pe locul trei Marele Premiu al Mexicului. A fost o cursă în care emoțiile au depășit viteza, iar la final tânărul pilot Mercedes nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Un vis început în copilărie s-a transformat în realitate, iar imaginile sărbătorii sale au făcut înconjurul lumii.

„ - Hai, Kimi! Ai reușit!

- Ești campionul lumii!

- Kimi am reușit! ”

Un copil care visa să ajungă în Formula 1 a reușit ceea ce părea imposibil chiar și pentru cei mai optimiști suporteri ai săi. Kimi Antonelli a rescris istoria automobilismului și a devenit cel mai tânăr campion mondial din toate timpurile. Italianul a cucerit titlul la numai 20 de ani, după un sezon extraordinar la Mercedes.

Iar bucuria de la finalul cursei din Mexic a fost pe măsura performanței, lacrimi, îmbrățișări, aplauze și doi dintre cei mai mari campioni ai Formulei 1, Lewis Hamilton și Max Vertappen, l-au ridicat pe umeri.

A urmat o altă imagine memorabilă, monopostul Mercedes a fost ridicat pe podium, iar Antonelli și-a sărutat mașina care l-a purtat spre primul său titlu mondial.

Kimi Antonelli este noul rege al Formulei 1. Italianul a scris istorie pe circuitul din Ciudad de Mexico, unde locul trei în Marele Premiu al Mexicului i-a fost suficient pentru a-și asigura primul titlu mondial din carieră. La doar 20 de ani și 68 de zile, Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria competiției. Italianul a doborât recordul stabilit de Sebastian Vettel, care cucerise primul său titlu la vârsta de 23 de ani și 134 de zile. Mai mult, Antonelli este primul pilot italian care câștigă campionatul mondial după o pauză de 73 de ani. Ultimul fusese legendarul Alberto Ascari, în 1953.

Dar povestea lui Kimi Antonelli a început cu mult înainte de a ajunge în Formula 1. Născut pe 25 august 2006, la Bologna, italianul a crescut într-o familie pasionată de automobilism. Tatăl său, Marco, a fost pilot și i-a transmis dragostea pentru curse. Kimi s-a urcat pentru prima dată într-un kart la numai șapte ani, iar talentul său a atras rapid atenția specialiștilor. La 12 ani, a intrat în programul de juniori al celor de la Mercedes, iar rezultatele nu au întârziat să apară. În 2020 și 2021 a devenit campion european la karting.

Apoi Kimi Andreea Antonelli a cucerit titlurile în Formula 4 italiană și germană, în 2022, iar un an mai târziu a triumfat atât în Formula Regional Middle East, cât și în campionatul european de Formula Regional.

Mercedes a avut atât de multă încredere în el, încât i-a oferit un traseu accelerat spre marea performanță. În 2024, Antonelli a trecut direct în Formula 2, sărind peste Formula 3. A câștigat curse la Silverstone și Budapesta, iar la începutul anului 2025 a debutat în Formula 1, ocupând locul lăsat liber de Lewis Hamilton la Mercedes. În sezonul actual, italianul a confirmat toate așteptările. Kimi Antonelli a obținut nouă victorii în Grand Prix-uri, 16 podiumuri și șapte pole-position-uri, iar acum a ajuns în vârful automobilismului mondial. La numai 20 de ani, Kimi Antonelli nu doar că a devenit campion, ci a deschis un nou capitol în istoria Formulei 1.