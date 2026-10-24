Kimi Antonelli poate intra în istoria Formulei 1 chiar în acest weekend. Italianul de la Mercedes are șansa să devină cel mai tânăr campion mondial din toate timpurile, la doar 20 de ani. Pentru asta, trebuie să câștige Marele Premiu al Statelor Unite și să beneficieze de rezultate favorabile din partea rivalilor săi. Până atunci, Charles Leclerc a dominat antrenamentele libere de vineri, pe circuitul din Austin.

Charles Leclerc a fost cel mai rapid în primele două sesiuni de antrenamente libere. În prima, monegascul a fost urmat de Max Verstappen și Lando Norris, în timp ce Antonelli s-a clasat pe locul cinci, la aproape jumătate de secundă de lider. În a doua sesiune, Leclerc a oprit cronometrul la un minut, 35 de secunde și 291 de miimi. Antonelli a fost al doilea, la doar 42 de miimi în spate, iar Verstappen a încheiat pe trei. Lewis Hamilton a ocupat locul patru, urmat de George Russell.

În clasamentul general, Antonelli conduce cu 340 de puncte, cu 102 mai multe decât coechipierul său, George Russell. Lewis Hamilton este al treilea, cu 229 de puncte. Italianul a câștigat deja opt curse de Grand Prix în acest sezon și are și un succes în cursele de sprint.

Pentru a deveni campion mondial în Austin, Antonelli trebuie să câștige, coechipierul său, Goerge Russell, să termine pe locul nouă sau mai jos, iar Hamilton să nu se claseze mai sus de poziția a cincea. În acest scenariu, avantajul italianului ar deveni imposibil de recuperat în etapele rămase. După Marele Premiu al Statelor Unite, vor mai fi cinci curse în calendar: în Mexic, Brazilia, Las Vegas, Qatar și Abu Dhabi. Dacă nu își asigură titlul la Austin, Antonelli va avea alte oportunități în aceste etape. Un eventual triumf în acest weekend l-ar transforma atât în cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1 la doar 19 ani, doborând recordul deținut de Sebastian Vettel, care a devenit campion la 23 de ani, în 2010. Andrea Kimi Antonelli ar fi și în primul italian care câștigă titlul după Alberto Ascari, în 1953.