Cel mau bun marcator al Cupei Mondiale, Kylian Mbappe, revine pe coperta celui mai popular joc video din lumea fotbalului. Ediția 2027 a seriei FIFA, redenumită în EA FC, îl va avea în prim-plan pe francez, care a mai fost fața jocului de trei ori.

Kylian Mbappe a fost surprins în timpul sesiunii foto pentru cei de la EA Sports. Dezvoltatorii de jocuri video l-au ales pe superstarul francez să redevină ambasadorul principal, la fel ca în 2021, 2022 și 2023, când seria încă purta numele FIFA. Între timp, a devenit EA FC, iar Mbappe se înscrie într-o listă selectă, alături de Messi și Ronaldinho, a jucătorilor cu cel puțin patru apariții pe coperta celui mai popular simulator.

EA FC 2027 se va lansa la sfârșit de septembrie, iar primul trailer oficial va apărea mâine. Alegerea lui Kylian Mbappe este firească după sezonul bun, din punct de vedere individual, la Real Madrid și Cupa Mondială, în care a devenit golgheter, cu 10 goluri și cel mai bun marcator din istoria turneului, având 21 de reușite.