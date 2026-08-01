Un nou fenomen în lumea tenisului feminin. Rusoaica Kristina Liutova a devenit prima jucătoare născută în 2010, care ajunge în semifinalele unui turneu WTA. La doar 16 ani, ea s-a calificat în penultimul act la Memphis, după cinci victorii consecutive.

Kristina Liutova a jucat până acum doar în circuitul ITF, de categorie inferioară celui WTA, iar la Memphis dispută prima competiție din calendarul asociației profesioniste ale celor mai bune tenismene din lume. Multe jucătoare de top au amânat revenirea la turneele de zgură, așa că tenismene, încă necunoscute, au primit șansa de a se face remarcate. Liutova a trecut de calificări și a obținut trei victorii pe tabloul principal, toate contra adversarelor din top 100 WTA. Ultimul succes l-a reușit în sferturi contra reprezentantei gazdelor, Caty Mcnally. Americanca a condus cu 3 la 1 în primul set și cu 4 la 0 în al doilea, dar de fiecare dată Kristina Liutova a revenit senzațional.

Puștoaica de 16 ani a învins în minim de seturi și este la un pas de finală la Memphis, urmând să joace în penultimul act al competiției de categorie WTA 250 cu o altă tenismenă din SUA, Elvina Kalieva.

Kristina LIUTOVA, TENISMEN: „ De la vârsta de 3 ani te gândești: „Vreau să ajung în WTA.”, așa că joci la turnee locale, ITF-uri, competiții din turul ITF la profesioniști. Este o cale lungă și complicată, iar acesta este momentul pentru care am muncit. ”

Kristina Liutova este prima semifinalistă la un turneu WTA, născută în anul 2016. Chiar dacă este rusoaică, adolescenta ar putea alege să reprezinte Statele Unite, unde trăiește și se antrenează de câțiva ani.