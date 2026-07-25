Lando Norris a smuls pole-position-ul în ultima clipă și va pleca de pe prima poziție în Marele Premiu din Formula 1 al Ungariei. Britanicul de la McLaren l-a învins la limită pe Lewis Hamilton, în timp ce Ferrari a confirmat forma excelentă din acest weekend. Mercedes, echipa dominantă a sezonului, a ratat pentru prima dată în acest an prima linie a grilei de start.

Final dramatic al calificărilor la Hungaroring. După ce Lewis Hamilton părea să fi obținut pole-position-ul, Lando Norris a răspuns cu un ultim tur perfect și l-a devansat pe septuplul campion mondial cu doar 12 miimi de secundă.

Britanicul a bifat astfel al 17-lea pole position al carierei și primul din postura de campion mondial en-titre. Iar Charles Leclerc a confirmat progresul scuderiei Ferrari și va porni al treilea. Între timp liderul campionatului, Kimi Antonelli, s-a clasat pe locul patru, iar colegul său George Russell a reușit doar al șaptelea timp, astfel că Mercedes nu are niciun monopost în prima linie pentru prima dată în acest sezon. Calificările au adus și câteva surprize. Fernando Alonso a reușit să ducă Aston Martin în Q2 pentru prima dată în acest sezon, semn că pachetul important de îmbunătățiri introdus la Budapesta începe să dea roade.

Hungaroring este unul dintre cele mai dificile circuite pentru depășiri, iar poziția de plecare este considerată decisivă. Astfel că mâine, Lando Norris va încerca să transforme pole-position-ul într-o nouă victorie, în timp ce Hamilton speră să obțină al zecelea succes al carierei pe circuitul unde deține deja recordul absolut de victorii. Marele Premiu al Ungariei începe duminică, de la ora 16:00, și încheie prima parte a sezonului înaintea pauzei de vară din Formula 1.