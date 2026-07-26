Lando Norris și McLaren au pus capăt dominației Mercedes și Ferrari din primele etape ale sezonului, britanicul bifând primul său succes din 2026 la Hungaroring. Campionul mondial a rezistat presiunii lui Max Verstappen, iar abandonul dramatic al coechipierului Oscar Piastri a schimbat complet cursa. Marele câștigător din spatele liderilor a fost Kimi Antonelli, care a urcat spectaculos pe podium după ce pornise doar de pe locul șapte.

Pornit din pole-position, Lando Norris a gestionat impecabil o cursă în care strategia echipei britanice a fost pusă la grea încercare de deciziile Ferrari și de ritmul lui Max Verstappen. Startul a fost unul spectaculos. Oscar Piastri a avut o reacție excelentă și i-a furat conducerea colegului său încă din primul viraj. În același timp, Max Verstappen a urcat pe podiumul provizoriu, iar George Russell a devenit marele perdant al debutului de cursă.

O problemă l-a făcut să piardă nouă poziții în doar câteva sute de metri, coborând până în a doua jumătate a clasamentului. În față, Piastri și Norris au impus ritmul, în timp ce duelul pentru ultima treaptă a podiumului s-a purtat între Verstappen și Lewis Hamilton. Ferrari a ridicat apoi miza la jumătatea cursei. Hamilton a fost chemat surprinzător pentru a doua oprire la boxe, încercând să forțeze victoria printr-o strategie diferită.

Ritmul britanicului cu pneurile noi i-a alarmat imediat pe cei de la McLaren, care au reacționat rapid și l-au chemat pe Piastri la standuri pentru a-i acoperi strategia rivalului. Decizia avea însă să coste scump echipa britanică. Australianul a pierdut conducerea cursei în fața lui Norris, iar după contactul cu monoposturile întârziate și după un efort suplimentar pentru a recupera terenul, cutia de viteze a cedat în turul 56. Liderul virtual al cursei a abandonat, iar pe circuit a fost instituit Virtual Safety Car.

Neutralizarea a schimbat din nou calculele strategice. Norris și Hamilton au profitat pentru un ultim schimb de pneuri fără pierderi importante de timp, în timp ce Verstappen și Antonelli au rămas pe pistă.

Finalul a adus o nouă lovitură pentru Ferrari. Hamilton a depășit limita de viteză pe linia boxelor și a primit o penalizare de cinci secunde, suficientă pentru a pierde atât podiumul, cât și locul patru. Charles Leclerc a profitat și a terminat în fața coechipierului său. În ultimele tururi, Norris nu a mai putut fi ajuns.

Britanicul a trecut primul linia de sosire și a obținut prima victorie a sezonului, dar și primul succes al McLaren în actualul campionat.

Max Verstappen a limitat pierderile printr-un loc secund obținut datorită unei strategii impecabile și unei curse fără greșeală, în timp ce Kimi Antonelli a confirmat încă o dată că este revelația sezonului. Plecat doar de pe poziția a șaptea a grilei, italianul a recuperat patru locuri și a urcat pe ultima treaptă a podiumului.

Victoria lui Lando Norris la Hungaroring i-a adus primul succes al sezonului, însă Kimi Antonelli și-a consolidat poziția de lider al campionatului, având un avans de 50 de puncte față de Lewis Hamilton. După etapa din Ungaria, Formula 1 intră în pauza de vară, iar sezonul se reia la Zandvoort pe 23 august, cu Marele Premiu al Țărilor de Jos.