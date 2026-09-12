Lando Norris va pleca din pole-position în primul Mare Premiu de Formula 1 disputat la Madrid. Britanicul a fost mai bun decât liderul clasamentului mondial Kimi Antonelli, diferența fiind de doar 11 miimi de secundă.

Lando Norris a obținut pole-position-ul pentru Marele Premiu al Spaniei, desfășurat pe noul circuit Madring din Madrid. Campionul mondial a avut un weekend complicat până la calificări. Norris a pierdut aproape în totalitate sesiunea a doua de antrenamente, după ce McLaren a fost nevoită să schimbe cutia de viteze a monopostului.

Totuși, britanicul a găsit ritmul exact atunci când a contat cel mai mult. În ultimul tur, Norris a oprit cronometrul la 1 minut, 31 de secunde și 824 de miimi și l-a devansat cu doar 11 miimi de secundă pe Kimi Antonelli. Italianul de la Mercedes părea favorit la pole după ce dominase antrenamentele și intrase în ultima parte a calificărilor cu un ritm excelent. Antonelli va porni însă din prima linie alături de Norris.

Pentru lando Norris acesta este al treilea pole-position al sezonului și al 19-lea din carieră. Britanicul speră să transforme și această plecare de pe primul loc într-o victorie, după succesele obținute în cursele în care a pornit din pole la Zandvoort și Hungaroring. Max Verstappen a încheiat calificările pe locul trei și va pleca din linia a doua, alături de Lewis Hamilton, clasat al patrulea.

Weekendul de la Madrid reprezintă și debutul oficial în Formula 1 al noului circuit Madring. Traseul are 5,4 kilometri și 22 de viraje și combină porțiuni de circuit urban cu sectoare construite special pentru competiție. Cursa principală a Marelui Premiu al Spaniei va avea mâine de la ora 16:00.