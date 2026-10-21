Start de sezon nebun în liga-nord americană de baschet. Campioana Knicks a pierdut acasă în fața celor de la Philadelphia, unde a debutat LeBron James, iar înaintea partidei deținătorii titlului și-au primit inele de Detroit Pistons a fost condusă cu 22 de punte, dar a câștigat meciul cu Boston Celtics, iar finalista sezonului trecut, San Antonio Spurs, a cedat în duelul de foc în fața rivalei, Oklahoma.

Tradiția din NBA spune că înaintea primului meci al sezonului, jucătorii campioanei își primesc inelele personalizate și este ridicat bannerul cu emblema echipei. Cei de la New York Knicks au cucerit titlul, după o secetă de 53 de ani și au primit inelele de campioni, într-o ceremonie organizată la Madison Square Garden.

Bijuteriile realizate din aur alb și încrustate cu aproape 800 de diamante și safire, cu o greutate totală de aproximativ 22 de carate, valorează de la 100 de mii de dolari fiecare, potrivit estimărilor. Sărbătoarea campionilor a fost însă umbrită de înfrângerea din meciul inaugural, 100 la 106 cu Philadelphia 76ers.

Cel mai bun jucător al seriei finale, jalen Brunson, a acumulat cele mai multe puncte la gazde, dar Knicks a dat peste o echipă plină de vedete. Pe lângă Tyrence Maxey, Joel Embiid și tânărul Edgecombe, la Philadelphia au debutat transferurile stelare: Jaylen Brown și LeBron James. Brown a acumulat 19 puncte, iar cel mai bun marcator din istoria NBA, LeBron, a adunat 14 puncte, 9 recuperări și 7 pase decisive.

Și cealaltă finalistă a sezonului trecut a debutat cu o înfrângere. San Antonio Spurs a întâlnit campioana din 2025, Oklahoma City Thunder, reeditând finala Conferinței de Vest, în care Spurs a învins dramatic, scor 4 la 3 în serie. Noaptea trecută, starul celor de la San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, nu a avut cel mai mare randament. În schimb, MVP-ul ultimelor două sezoane, Shai Gilgeous-Alexander, a strălucit, acumulând 32 de puncte în victoria cu 116 la 104.

Încă un meci al primei etape, cel care a fost meciul de debut al sezonului, s-a jucat la Detroit, unde Pistons a găzduit-o pe Boston Celtics. După un prim sfert echilibrat, oaspeții s-au desprins pe tabelă în repriza secundă, având la un moment dat plus 22 de puncte. Începând cu al treilea sfert, apărarea celor de la Detroit a avut mai multe recuperări transformate în contraatacuri, așa că Pistons a reușit revenirea și s-a impus cu 121 la 113.

Prima etapă continuă la noapte. Urmează un sezon regulat, în care fiecare echipă va juca 82 de partide, iar primele zece clasate din fiecare conferință vor ajunge în play-off.