La 4 zile după ce a cucerit Supercupa Europei, Paris Saint Germain a ratat obținerea unui nou trofeu. Lens a produs o surpriză uriașă în Supercupa Franței și a învins-o pe PSG cu 1 la 0, deși a jucat aproximativ 50 de minute cu un om mai puțin pe teren.

Lens a reușit surpriza serii și a cucerit, pentru prima dată în istorie, Supercupa Franței. Echipa antrenată de Dino Toppmöller a învins-o pe PSG cu 1 la 0, într-un meci disputat, chiar în fața propriilor suporteri. Partida a pus față în față campioana Franței, Paris Saint-Germain, și câștigătoarea Cupei Franței, Lens. PSG venea după patru Supercupe consecutive câștigate și după un alt trofeu cucerit cu doar câteva zile înainte – Supercupa Europei, 2 la 1 cu Aston Villa. Parizienii au avut mai mult posesia mingii, însă Lens a fost echipa care a lovit prima. În minutul 32, gazdele au deschis scorul, după o fază construită în zona careului, iar după o deviere, Matthieu Udol a ratat un șut în forță, însă balonul a ajuns cu noroc la Florian Thauvin care a înscris fără marcaj.

Lens conducea cu 1 la 0, dar șapte minute mai târziu a primit o lovitură grea. Kyllian Antonio a fost eliminat în minutul 39, după un fault dur asupra lui Maghnes Akliouche. Astfel, Lens a fost nevoită să joace mai mult de o repriză cu un om în minus. PSG a preluat controlul și a încercat să profite de superioritatea numerică. Désiré Doué a trimis mingea în bară înainte de pauză, iar după revenirea de la vestiare Luis Enrique a apelat și la Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz și Nuno Mendes pentru a schimba soarta partidei. PSG a reușit și să înscrie prin Fabián Ruiz, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Parizienii au continuat să atace, însă defensiva lui Lens a rezistat. Portarul Robin Risser a avut, de asemenea, intervenții importante, în timp ce PSG nu a reușit să transforme posesia și ocaziile în gol. Iar în minutul 87, echilibrul numeric a fost restabilit. Nuno Mendes a fost eliminat după ce l-a lovit cu cotul pe Michał Skóraś, iar PSG a rămas și ea în zece oameni. Lens a mai înscris și ea odată pe final, însă reușita a fost anulată, deoarece arbitrul fluierase mai devreme un fault, deși putea lăsa legea avantajului. Astfel, Lens a rezistat până la final și a cucerit Supercupa Franței pentru prima dată în istoria clubului. Victoria reprezintă și un debut perfect pentru Dino Toppmöller pe banca lui Lens. Antrenorul german a preluat echipa în această vară, iar primul său meci pentru trofeu s-a încheiat cu un succes împotriva campioanei Europei.