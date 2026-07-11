Wimbledon are o nouă regină. Linda Noskova scrie istorie pe iarba londoneză. Tenismena din Cehia de doar 21 de ani a cucerit primul titlu de Grand Slam al carierei, după ce a învins-o în finala de la Wimbledon pe compatrioata Karolina Muchova.

Linda Noskova a câștigat în premieră cel mai prestigios turneu pe iarbă din lume, după un succes dramatic în fața Karolinei Muchova, scor 6 la 2, 5 la 7 și 6 la 3, la capătul unei finale de două ore și jumătate. Meciul a oferit răsturnări spectaculoase de situație. După un prim set câștigat clar cu 6 la 2, Noskova a condus cu 5 la 2 în actul secund și a avut nu mai puțin de cinci mingi de campionat, însă experiența Karolinei Muchova și-a spus cuvântul. Finalista de la Roland Garros a salvat toate cele șanse ale adversarei, a recuperat incredibil diferența și a câștigat setul cu 7 la 5, împingând finala în decisiv.

Momentul dificil nu a destabilizat-o însă pe Noskova. În manșa a treilea, aceasta și-a regăsit jocul a câștigat cu 6 la 3 și a devenit campioană.

Succesul încununează un sezon excelent pe iarbă pentru sportiva din Cehia. Înainte de Wimbledon, Noskova cucerise și turneul WTA 500 de la Berlin. Pentru Linda Noskova este primul trofeu de Grand Slam din carieră și al treilea titlu WTA la simplu. Performanța o propulsează pe locul 7 mondial, cea mai bună clasare din carieră.