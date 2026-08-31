O eră foarte importantă ajunge astăzi la final. Lionel Messi, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din toate timpurile, dacă nu chiar cel mai mare, s-a retras din echipa națională a Argentinei. Superstarul a spus că decizia îl doare, însă este mai convins că hotărârea este cea corectă decât era înaintea decesului tatălui său, semn că tristul eveniment a contribuit decisiv la acest pas.

Lionel Messi s-a retras din naționala Argentinei, ultima sa apariție în tricoul reprezentativei țării sale având loc pe cea mai înaltă scenă a fotbalului, finala Campionatului Mondial, pierdută, scor 0-1, în fața Spaniei. Încă de atunci se specula că superstarul ajuns la 39 de ani ar putea să nu mai evolueze în tricoul selecționatei sud-americane.

În cursul zilei de astăzi, Lionel Messi a făcut anunțul care întristează o țară întreagă și multe alte zeci sau sute de milioane de persoane din întreaga lume, el fiind văzut drept un idol pe întreg mapamondul. Argentinianul a spus că nu va mai juca pentru campioana mondială din 2022, adăugând că decizia îl doare.

Messi a ținut să le mulțumească mai multor persoane care și-au pus amprenta pe cariera sa, menționând că a venit rândul unor fotbaliști tineri și mai talentați să evolueze pentru echipa națională. Totodată, el a dat de înțeles că moartea tatălui său a contribuit decisiv la acest pas final, scrie eurosport.ro

Comunicatul emis de Lionel Messi

"După tot acest timp de la finală și după ce m-am gândit foarte mult, vreau să spun tuturor că mă retrag din echipa națională. A fost o decizie care a durat și care încă mă doare adânc în suflet, dar înțeleg că acesta este momentul potrivit. Jur că am dat întotdeauna totul, nu doar în acești ultimi ani în care am câștigat totul, ci și înainte de asta. Am luptat întotdeauna și am dat totul pentru acest tricou, ca să vă aduc fericire și să vă fac să vă simțiți mândri că sunteți argentinieni prin intermediul fotbalului.

Nu mai este mult timp și diferite capitole se apropie de sfârșit. Acesta este unul care mă doare foarte mult. Iubesc, am iubit și voi iubi întotdeauna să fac parte din echipa națională. Am dat tot ce am avut și nu mai am nimic de dat. De asemenea, vin din urmă jucători tineri grozavi care merită să fie aici. Vă mulțumesc pentru toată dragostea din acești 20 de ani. O să-mi lipsească să vă aud din interior. Acum voi fi unul dintre voi, susținând mereu de pe margine, în momentele bune și chiar mai mult în cele grele.

Mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu acolo și pentru că mi-a fost alături de-a lungul acestei călătorii frumoase, dar dificile. Mulțumesc fiecărui antrenor, coechipier și director cu care am avut ocazia să împart toate acestea. Iau cu mine amintiri și momente de neuitat. Plecam cu pace și mândrie, știind că, împreună cu colegii mei, v-am oferit momente pe care cândva doar le visam. A fost o nebunie să trăiesc toate acestea alături de voi. Vă iubesc!

Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai făcut argentinian… Vamos Argentina! Am scris aceste cuvinte pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi, după ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sunt și mai convins de această decizie decât înainte", este comunicatul emis de Lionel Messi.

Lionel Messi a debutat în naționala Argentinei în 2005, într-un amical cu Ungaria, fiind eliminat la doar două minute după ce a intrat pe gazon. El a participat la șase Campionate Mondiale, câștigând titlul în 2022. Pe parcursul aventurii sale în reprezentativa de seniori, Messi a marcat 125 de goluri în 207 meciuri, fiind liderul all-time al selecționatei sud-americane în clasamentul ambelor categorii.