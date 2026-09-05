În schimb Liverpool a înregistrat prima victorie a sezonului. Atacantul Alexander Isak a rezolvat meciul în doar nouă minute, suedezul reușind o dublă spectaculoasă.

Liverpool a început perfect partida de pe Portman Road pe terenul lui Ipswich Town. În minutul 6, Gakpo a primit mingea în apropierea centrului terenului și a trimis o pasă excelentă pentru Isak. Suedezul a pătruns în careu și a șutat puternic la colțul scurt. Portarul Kjell Scherpen a atins mingea, dar nu a putut evita golul. Trei minute mai târziu, aceeași combinație a făcut din nou ravagii. Gakpo a găsit o pasă superbă cu exteriorul, Isak l-a păcălit pe Jacob Greaves și a trimis mingea pe lângă portar, 2 la 0 după doar 9 minute.

A fost cea mai rapidă dublă reușită de un jucător al lui Liverpool în Premier League din 2011 încoace. Pentru Isak, startul este cu atât mai important cu cât sezonul trecut a fost unul dificil. Transferat de Newcastle pentru suma-record de 125 de milioane de lire, suedezul a avut probleme medicale și a înscris doar patru goluri în 22 de apariții în primul său sezon la Liverpool. Isak a fost înlocuit la scurt timp după împlinirea unei ore de joc, iar noul transfer Bradley Barcola și-a făcut apariția pe teren. Francezul s-a remarcat rapid printr-o acțiune individuală care a ridicat în picioare suporterii oaspeților. Până la urmă meciul s-a încheiat cu 2 la 0, iar Liverpool a obținut prima victorie din acest sezon de Premier League, sub comanda lui Andoni Iraola.