Lovitură surpriză dată de Liverpool pe piața transferurilor. Cormoranii s-au înțeles cu Barcelona pentru împrumutul lui Ronald Araújo. Fundașul uruguayan va ajunge pe Anfield pentru un sezon și poate rămâne definitiv în Premier League, dacă englezii vor activa opțiunea de cumpărare.

Ronald Araujo, cel care purta banderola de căpitan al Barcelonei atunci când Hansi Flick miza pe el, a fost împrumutat pentru un an la Liverpool. Astfel englezii și-au găsit soluția pentru criza din centrul apărării. În vârstă de 27 de ani, fundașul uruguayan va evolua un sezon pe Anfield. Iar dacă prestațiile sale îi vor convinge pe britanici, transferul poate deveni definitiv. Potrivit informațiilor publicate de Sky Sports, Liverpool are o opțiune de cumpărare de aproximativ 47 de milioane de lire sterline.

Mutarea vine într-un moment în care Arne Slot are probleme serioase în defensivă. Ibrahima Konaté a plecat la Real Madrid, Giovanni Leoni se recuperează după o accidentare gravă și va rata startul sezonului, iar Joe Gomez are, la rândul său, probleme fizice. Și francezul Jeremy Jacquet abia a revenit după o accidentare la umăr și încă nu este la capacitate maximă.

Astfel, Virgil van Dijk rămâne principalul fundaș experimentat disponibil, iar sosirea lui Araújo oferă imediat mai multă profunzime lotului. Uruguayanul este un fundaș puternic, înalt de 1,92 metri, foarte bun în duelurile aeriene și capabil să evolueze atât în centrul defensivei, cât și în banda dreaptă.

Araújo a ajuns la Barcelona în 2018, de la formația din Uruguay - Boston River, iar după promovarea la prima echipă a devenit rapid unul dintre oamenii importanți din apărarea catalanilor. 7 sezoane a jucat Araujo pe Camp Nou și a strâns peste 150 de apariții pentru Barça, dar în ultimul sezon însă, rolul său a devenit mai puțin important, fiind titular doar în 11 dintre cele 24 de meciuri de LaLiga jucate sezonul trecut. Postul său de fundaș central este mai mult decât bine acoperit cu Pau Cubarsí, Eric García, Christensen și Gerard Martín, iar Koundé poate reveni oricând în centrul apărării.