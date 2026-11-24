Jannik Sinner s-a operat la genunchi și va rata debutul noului sezon. Presa italiană a anunțat că fostul lider mondial, care nu a mai jucat din luna iulie, va lipsi și de la Australian Open, programat la sfârșit de ianuarie, după intervenția suferită.

Mai multe portaluri italiene au scris astăzi despre operația lui Jannik Sinner. Potrivit presei, tenismenul de 25 de ani a zburat ieri spre Finlanda, după ce a fost consultat la Milano de medicul Lasse Lempainen, un chirurg-ortoped renumit în lumea sportivă. Contactat de Rai, medicul personal al jucătorului a anunțat, că totul a decurs fără probleme. S-a intervenit asupra unei structuri de țesut care se întinde de-a lungul părții exterioare a coapsei și ajunge până la genunchi.

Procedura a presupus alungirea acesteia, pentru a reduce presiunea și disconfortul care îl împiedicau pe italian să revină pe teren. Problemele au persistat în ultimele luni, iar Sinner a ales în cele din urmă soluția chirurgicală.

Italianul nu a mai jucat un meci oficial din iulie, când și-a apărat titlul la Wimbledon, după victoria în fața lui Alexander Zverev

Recuperarea ar urma să dureze aproximativ trei luni, însă revenirea în competiții va depinde de evoluția sa. Cert este că italianul va rata Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, programat în ianuarie. Jannik Sinner era lider mondial în momentul accidentării, iar acum ocupă locul doi, însă prelungirea absenței se va resimți asupra poziției și numărului de puncte.