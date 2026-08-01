Chelsea Londra nu va mai putea face transferuri în această vară și în următoarea perioadă de mercato. În plus, echipa engleză a fost amendată cu 10 milioane de lire sterline, din cauza mai multor încălcări legate de jucători cumpărați în era Abramovici. Actuala conducere a colaborat cu ancheta, iar asta a scăpat echipa de o depunctare.

Conducerea clubului Chelsea, în frunte cu omul de afaceri, Todd Boehly, au raportat singuri 74 de încălcări ale regulamentelor Federației Engleze de Fotbal atunci când au cumpărat Chelsea în 2022. Deschiderea londonezilor față de anchetă a redus din amenda inițială de 23 de milioane de lire sterline până la 10 milioane. În plus, depunctarea de 6 puncte stabilită inițială a fost eliminată în urma apelului, echipa primind în schimb interdicția de a face transferuri în actuala și următoarea perioadă de transferuri, cu suspendare până în iunie 2027. Clubul londonez a recunoscut că a efectuat plăți ascunse în valoare de 47 de milioane de lire sterline către agenți neînregistrați și terți implicați în transferuri realizate între 2011 și 2018.

În luna martie, Chelsea a primit și o interdicție de nouă luni privind transferurile la nivelul academiei, precum și o amendă de 750.000 de lire sterline, pentru nereguli legate de înregistrarea jucătorilor de juniori între 2019 și 2022. Ambele perioade au fost în perioada conducerii lui Roman Abramovici, care a trebuit să vândă clubul în 2022, fiind acuzat de Marea Britanii de relații cu Vladimir Putin. Anunțul pentru Chelsea a venit înaintea meciului amical cu Tottenham. În derby-ul neoficial al Londrei, Spurs a învins cu 2 la 1. Sandro Tonali a marcat în primul meci pentru Tottenham, Estevao a egalat, iar Richarlison a adus victoria în prelungiri.

Chelsea trece printr-o perioadă de reconstrucție, odată ce vara echipa a fost preluată de antrenorul Xabi Alonso. Au fost cheltuiți deja peste 340 de milioane de euro în această vară, pentru achizițiile lui Maxence Lacroix, Morgan Rogers, Giovanni Quenda, Emmanuel Emegha, Marco Palestra, Denner și alții, care au revenit din împrumuturi.

În schimb, albaștrii au câștigat aproximativ 130 de milioane, din vânzarile lui Cucurella, Andrey Santos și Tyrique George. Chelsea aproape că s-a înțeles cu Brighton și Brentford pentru semnăturile atacantului Danny Welbeck și mijlocașului Jordan Henderson. Pedeapsa legată de transferuri le dă emoții celor de la Machester City. Clubul este acuzat de 115 încălcări ale regulamentelor financiare, a fost judecat spre finalul anului 2024, însă verdictul nu a fost încă anunțat.