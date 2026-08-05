Unul dintre cele mai spectaculoase și neașteptate transferuri ale verii este pe punctul de a deveni realitate. Trabzonspor este cea care a dat lovitura și va semna cu Mohamed Salah. Egipteanul a ajuns astăzi în Turcia, unde a fost întâmpinat ca un adevărat superstar.

Mohamed Salah este la un pas de un nou capitol în cariera sa. După nouă sezoane petrecute la Liverpool, atacantul egiptean de 34 de ani a aterizat la Istanbul, unde sute de suporteri ai lui Trabzonspor l-au întâmpinat cu steaguri, fulare și scandări, transformând aeroportul într-o adevărată sărbătoare.

Clubul turc a confirmat că negocierile au intrat în faza finală, iar prezentarea oficială este programată după efectuarea vizitei medicale.

„ Trabzon ești pregătit. Ne vedem în curând. Pentru noi, peste tot este Trabzon!”.

Imaginile publicate de club pe rețelele sociale au devenit imediat virale, iar mesajul „Modul Salah activat” a stârnit entuziasm în rândul suporterilor. Potrivit informațiilor apărute astăzi în presa turcă și internațională, Mohamed Salah va semna un contract pe două sezoane, până în vara anului 2028, iar pachetul financiar al lui Salah ar putea depăși 39 de milioane de euro, la care se adaugă și 20% din veniturile generate de vânzarea tricourilor cu numele său.

Egipteanul va purta numărul 61, un simbol cu o însemnătate aparte pentru Trabzonspor. Numărul reprezintă codul administrativ al orașului Trabzon. Transferul surprinde lumea fotbalului, mai ales că în ultimele luni Salah a fost dorit de rivale precum Beșiktaș, Galatasaray și Fenerbahce, dar și de mai multe cluburi din Arabia Saudită, pregătite să-i ofere contracte mult mai avantajoase din punct de vedere financiar. În cele din urmă, egipteanul a ales proiectul Trabzonspor, formație care a încheiat pe locul al treilea în sezonul trecut. Mohamed Salah lasă în urmă una dintre cele mai impresionante cariere din istoria lui Liverpool.

În cei nouă ani petrecuți pe Anfield, atacantul a disputat peste 440 de meciuri, a înscris 257 de goluri și a cucerit două titluri în Premier League, Liga Campionilor, Cupa Angliei, Cupa Ligii, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor. În sezonul 2024-2025 a fost desemnat jucătorul anului în Premier League, după ce a reușit 29 de goluri și 18 pase decisive, însă în ultima stagiune randamentul său a scăzut, iar despărțirea de Liverpool a devenit inevitabilă.