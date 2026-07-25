Real Madrid pregătește două lovituri de proporții pe piața transferurilor. Galacticii îl vor pe Rodri de la Manchester City și au pus pe masă 100 de milioane de euro pentru puștiul-minune Yan Diomande. Între timp, Atletico Madrid l-a prezentat oficial pe Kang-in Lee, iar arabii de la Al-Hilal continuă să arunce cu bani – 76 de milioane de euro, pentru un olandez.

Mercato-ul de vară se încinge, iar Real Madrid este din nou în centrul atenției pe piața transferurilor. După un sezon sub așteptări, conducerea clubului pregătește o reconstrucție importantă, iar primul obiectiv este Rodri, unul dintre cei mai valoroși mijlocași din lume. Presa britanică scrie că madrilenii lucrează intens la transferul câștigătorului Cupei Mondiale din 2026, profitând de faptul că spaniolul a intrat în ultimul an de contract cu Manchester City. Deocamdată nu au început negocierile oficiale între cluburi, însă Real este convinsă că îl poate aduce pe Santiago Bernabéu.

În paralel, madrilenii încearcă să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor. Presa internațională anunță că Real a înaintat o ofertă de 100 de milioane de euro pentru Yan Diomande, revelația de doar 19 ani a celor de la RB Leipzig. Clubul german a refuzat însă prima propunere și cere aproximativ 120 de milioane de euro pentru internaționalul ivorian, considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai noii generații.

Yan Diomande este urmărit de aproape toate marile forțe ale Europei. PSG rămâne destinația preferată a fotbalistului, însă negocierile cu Leipzig stagnează, iar Liverpool, Arsenal și Manchester City încearcă să profite de situație. Conducerea formației germane speră că interesul uriaș va ridica și mai mult prețul extremei, aflată sub contract până în 2030.

Și rivala din capitala Spaniei a bifat un transfer important. Atletico Madrid l-a prezentat oficial pe Kang-in Lee, fotbalist sosit de la Paris Saint-Germain.

Internaționalul sud-coreean a semnat un contract valabil până în vara anului 2031 și devine a treia achiziție a echipei lui Diego Simeone în această perioadă de mercato. Presa spaniolă susține că transferul s-a ridicat la aproximativ 35 de milioane de euro. În sezonul trecut, sud-coreeanul a evoluat în 39 de partide, a înscris de patru ori și a oferit cinci pase decisive.

Banii continuă să curgă și în Arabia Saudită. Al-Hilal a oficializat transferul olandezului Crysencio Summerville de la West Ham pentru o sumă colosală de 76 de milioane de euro. Extrema devine astfel a doua cea mai scumpă achiziție din istoria clubului, după Neymar, iar potrivit presei germane va încasa până la 17 milioane de euro net pe sezon.

Summerville vine după un sezon în care a marcat cinci goluri și a oferit două assist-uri în Premier League, iar la Cupa Mondială din această vară a contribuit cu două goluri și două pase decisive pentru naționala Olandei.