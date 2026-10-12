Luptă pe muchie de cuțit pentru titlul campionatului mondial de motociclism viteză, la clasa regină, MotoGP. Campionul în exercițiu, Marc Marquez a fost lider al clasamentului general, după sprintul din Indonezia, dar a rămas la două puncte în spatele lui Jorge Martin, care a încheiat pe locul trei cursa principală. Marco Bezzechi a câștigat pe circuitul din Mandalika.

La startul cursei, Bezzecchi a încercat să preia conducerea, însă Raul Fernandez, plecat din pole-position pentru prima dată în carieră, a revenit rapid în frunte. Cei doi piloți de la Aprilia s-au desprins treptat de pluton și au transformat cursa într-un duel pentru victorie. Fernandez a rezistat presiunii, deși concura cu două degete fracturate la mâna dreaptă, accidentare suferită în sprintul de sâmbătă.

Bezzecchi a rămas aproape și a așteptat momentul potrivit. Cu nouă tururi înainte de final, italianul a atacat decisiv la primul viraj și a trecut în frunte. În ultimele tururi, italianul și-a mărit avantajul și a trecut linia de sosire cu peste patru secunde înaintea lui Fernandez. Jorge Martin a încheiat pe locul trei, iar Ai Ogura a completat o performanță istorică pentru Aprilia, terminând al patrulea. Constructorul italian a ocupat astfel toate primele patru poziții, performanță pe care nu a mai reușit-o nicio echipă în MotoGP.

Datorită faptului că a urcat pe podium, Jorge Martin și-a redobândit poziția de lider al clasamentului general, profitând că Marc Marquez a ajuns al șaselea la finiș. Însă, diferența este nesemnificativă. Martin s-a distanțat la doar două puncte de campionul în exercițiu, care fusese lider al clasamentului general pentru prima dată în acest sezon, după ce a câștigat sâmbătă sprintul, mult mai tensionat ca și cursa principală. Totul a început cu un incident major în primul viraj.

Plecat din pole-position, Raul Fernandez s-a ciocnit cu Marco Bezzecchi, iar ambii piloți au căzut și au abandonat. Jorge Martin a profitat de haos și a preluat conducerea, urmat de Marquez. Spaniolul de la Aprilia a reușit apoi să-și mărească avansul, însă cu cinci tururi înainte de final a încetinit brusc și i-a cedat prima poziție lui Marquez. Pilotul Aprilia a încercat să revină în lupta pentru victorie, dar a ieșit larg de pe pistă în penultimul tur și a coborât pe locul patru. Marquez a profitat de situație și a rezistat atacului lui Ogura, trecând primul linia de sosire, cu un avans de doar jumătate de secundă. Di Giannantonio a completat podiumul.

Așadar, sunt două puncte între Jorrge Martin și Marc Marquez, care visează la al optulea titlu de campion mondial, cât are liderul din toate timpurile, Giacomo Agostini. Șanse teoretice are și câștigătorul de la Mandalika, Marco Bezzecchi, aflat la 46 de puncte de lider. Până la sfârșitul sezonului au rămas cinci etape. Următoarea cursă va avea loc pe 25 octombrie în Australia.