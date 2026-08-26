Manchester City a investit imediat banii câștigați de pe urma vânzării lui Savinho. Cetățenii au cheltuit aproximativ 100 de milioane de euro pentru a cumpăra unul dintre cei mai buni tineri jucători ai lumii. Marocanul Ayyoub Bouaddi are doar 18 ani, dar deja evoluează la cel mai înalt nivel.

Bouaddi a impresionat la Cupa Mondială de fotbal, unde a fost o piesă de bază a naționalei Marocului. Deși va împlini 19 ani în octombrie, mijlocașul dă dovadă de o maturitate necaracteristică vârstei sale pe teren. Asta i-a făcut pe cei de la City să plătească 95 de milioane de euro, sumă fixă, plus alte 5 în calitate de bonusuri.

Lille a încasat o sumă uriașă pentru fotbalistul, care a bifat aproape 100 de meciuri în tricoul său la o vârstă atât de fragedă. Elegant, calm și precis, Bouaddi va deveni o piesă vitală în sistemul lui Enzo Maresca, mai ales după plecările pilonilor Rodri, Bernardo Silva și Tijjani Reijnders. Se zvonește că de la mijloc va pleca și Nico Gonzalez.

În schimb, City l-a cumpărat pentru 135 de milioane de euro pe Elliot Anderson, iar încă o țintă ar fi argentinianul de la Chelsea, Enzo Fernandez.