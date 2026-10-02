Manchester City a contestat prin apel deciziile unei comisii independente, care a găsit vinovat clubul de încălcarea regulilor financiare impuse de Premier League. Conducerea neagă toate cele peste 100 de acuzații, iar comisia de apel urmează să organizeze audieri în decurs de trei luni.

„ Poziția fermă a clubului este că, din mai multe motive, opinia conține erori materiale clare, de drept, principiu și fapt, și este nesigură. Clubul este nevinovat de acuzațiile aduse de Premier League, iar o serie de dovezi incontestabile există în sprijinirea tuturor pozițiilor sale, legate de acest caz. ”

... se arată într-un comunicat publicat de conducerea clubului în această dimineață. Manchester City a depus apelul aseară, cu o zi înaintea teremenului limită. Cazul va fi reexaminat de o comisie de apel, formată din trei membri, desemnați de președintele Comisiei Judiciare a ligii engleze.

Comisia de apel va organiza audieri pe parcursul următoarelor 12 săptămâni de la depunerea apelului şi care nu pot depăşi cinci zile consecutive. Investigațiile au început în 2018, iar din 2023 a fost inițiată o anchetă de către o comisie independentă. Aceasta și-a publicat concluziile marți, stabilind că Manchester City se face vinovată de 114 dintre cele 115 capete de acuzare. Cetățenii au negat toate acuzațiile.

Ferran SORIANO, DIRECTOR GENERAL AL CLUBULUI MANCHESTER CITY: „ Ne vom concentra pe procesul de formulare a unui apel independent și pe toate căile posibile pentru a câștiga cazul. ”

Cele mai multe acuzații vizează furnizarea unor informații financiare false, raportarea incorectă a salariilor, încălcarea regulamentelor UEFA și Premier League, dar și refuzul de a coopera cu anchetatorii timp de cinci ani. Potrivit comisiei, City ar fi folosit contracte fictive pentru a umfla artificial veniturile, distorsionând situația financiară a clubului cu peste 900 de milioane de lire sterline.

Sancțiunile nu au fost încă stabilite, însă consecințele ar putea fi considerabile, potrivit regulamentelor ligii: de la amenzi și depunctări până la suspendarea sau excluderea din competiție. Într-un scenariu extrem, clubul ar putea pierde și titluri câștigate în perioada investigată, când a cucerit opt trofee, printre care trei de campioană. Nicio echipă nu a fost exclusă din prima ligă engleză în toată istoria competiției.