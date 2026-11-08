De la șapte victorii consecutive - la trei înfrângeri la rând. Manchester City traversează un moment de criză în Premier League. Echipa pregătită de Enzo Maresca a fost răpusă de Nottingham Forest, chiar pe terenul acesteia, iar Liam Delap a fost omul serii, cu o dublă. Între timp, Arsenal își consolidează poziția de lider, iar Leeds a dat lovitura în fața lui Tottenham.

Manchester City pare de nerecunoscut, iar seria înfrângerilor începe să devină alarmantă. Nottingham Forest a produs surpriza etapei a zecea din Premier League și a învins formația pregătită de Enzo Maresca cu 3 la 1. Liam Delap a fost eroul gazdelor, atacantul reușind o dublă împotriva fostei sale echipe, iar City a ajuns la trei înfrângeri consecutive în campionat.

De acest pas greșit a profitat Arsenal, care s-a distanțat la șase puncte în fruntea clasamentului. Londonezii au învins-o la limită pe Hull City, scor 1 la 0, într-un meci disputat pe Emirates Stadium. Oaspeții au rezistat mai bine de o oră în fața liderului, însă au cedat după un gol a lui Martin Odegaard.

A fost al cincilea succes consecutiv pentru Arsenal în Premier League și a noua victorie în primele zece etape. Echipa lui Mikel Arteta a acumulat 27 de puncte și are acum un avans de 5 puncte fața Brighton și 6 peste Manchester City.

O altă surpriză a etapei s-a produs pe Elland Road, unde Leeds United a învins-o pe Tottenham Hotspur cu 1 la 0. Gazdele au obținut victoria în urma unei schimbări inspirate. Introdus pe teren în minutul 77, Noah Okafor a avut nevoie de mai puțin de două minute pentru a decide partida. Atacantul elvețian a profitat de o minge ajunsă în careu și a înscris în minutul 79, declanșând bucuria suporterilor.

Leeds a pus astfel capăt unei serii de cinci meciuri fără victorie în campionat, în timp ce Tottenham a rămas fără puncte după trei succese consecutive.